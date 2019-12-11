Haberler » Güncel » İzmir'in Gaziemir ilçesinde çöp toplama şirketi iş bıraktı - Haber

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çöp toplama şirketi iş bıraktı

İzmir'de Gaziemir Belediyesi'nin çöp toplama ihalesini kazanan firma, belediyenin 9 aydan bu yana ödemelerini aksattığı iddiasıyla çöp toplamama kararı aldı.

11.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:24İzmir'in Gaziemir ilçesinde çöp toplama şirketi iş bıraktı
'de Belediyesi'nin çöp toplama ihalesini kazanan firma, belediyenin 9 aydan bu yana ödemelerini aksattığı iddiasıyla çöp toplamama kararı aldı.
Firma Yetkilisi Abdurrahman Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce belediyenin yaptığı çöp toplama ihalesini kazandıklarını, yerel seçimlerin ardından göreve gelen yeni belediye yönetiminin 9 aydan bu yana kendilerine ödeme yapmakta sıkıntı çektiğini ileri sürdü.
Belediyeye sözlü ve yazılı başvuruda bulunmalarına rağmen yanıt alamadıklarını savunan Dal, "Muhatap kabul etmiyorlar, 'Ödeyeceğiz' diye sallıyorlar. Yaptıkları ödemeler sadece çöp kamyonlarımızın yakıt giderlerini karşılıyor. Onun dışında ödemeye yapmıyorlar." dedi.
Dal, en son geçen cuma günü belediyeye yazılı olarak başvurduğunu, yetkililerden bir yanıt alamamasının ardından bu sabah çöp kamyonlarını işe çıkartmadıklarını ifade etti.
Belediyenin firmalarına ödeme yapıncaya kadar çöp kamyonlarını çalıştırmama kararı aldıklarını dile getiren Dal, şunları kaydetti:
"Gaziemir halkından özür dileyerek bu kararı aldık. Ticari olarak firmamız sıkıntı yaşamaya başladı. Firmamızın belediyeden 2 milyon liranın üzerinde alacağı var. Belediye başkanıyla görüşmek çok zor, randevu istiyoruz verilmiyor. CHP Genel Merkeziyle bugün iletişime geçeceğiz durumumuzu ve derdimizi onlara da anlatacağız. Yardımlarını bekliyoruz. Biz sadaka istemiyoruz, lütuf beklemiyoruz. Hak ettiğimiz paramızı istiyoruz. Eğer çözüm bulunmazsa avukatımızla resmi süreci başlatıp yasal haklarımızı mahkemede arayacağız."
Dal, belediyenin çöp toplama işine kendi envanterindeki iki çöp kamyonuyla devam ettiğini, çevre ilçe belediyelerinden de ödünç çöp kamyonu istediğini duyduğunu aktardı.
"Asıl neden piknik alanındaki tahsis"
Konuya ilişkin belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çöp toplama masraflarını azaltmak için Devlet Malzeme Ofisinden makine ve araç parkı satın alındığı, 6 milyon 500 bin liralık bu yatırımla her ay taşerona ödenen 500 bin liradan tasarruf edileceği açıklandı.
Taşeron şirketin iş bırakma kararının arkasında bu şirketin başka bir ihale sonrası taahhüdünü yerine getirmemesinin yattığının öne sürüldüğü açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Belediyenin temizlik ihalesini alan ve 91 bin metrekarelik Sarnıç Piknik Alanı'nın da tahsis edildiği bu firma, yapmayı taahhüt ettiği macera parkı ve paintball tesisiyle ilgili tek bir çivi bile çakmamıştır. Verdiği hiçbir taahhüdü yerine getirmeyen firmaya alanın kullanımıyla ilgili süre uzatımı verilmemiştir. Belirtilen arazinin, tekrar halka açık piknik alanı olarak kullanılacağı firmaya iletilerek alanı tahliye etmesi istenmiştir. Firma, belediyemizin verdiği kararı değiştirmesi için çöp toplamayarak belediyeyi tehdit etmekte, halkımıza karşı suç işlemektedir. Bu yapılanlarla ilgili gerekli hukuki işlemler ivedilikle başlatılacak Gaziemir halkının mağdur olmasına izin verilmeyecektir."

Gaziemir Belediyesi, Gaziemir, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:42 Kaza yapan otomobilden düşen bayrağı katlayıp, araca koydu - Haber
16:42 Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (3) - Haber
16:42 Okulda çikolata yerken ölen Mert, toprağa verildi (2) - Haber
16:42 Ölen ayakkabı boyacısının kardeşi, ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu - Haber
16:37 Altıeylül ilçesinde 85 sarsıntı kaydedildi - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 16:47:23