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İzmir'in göbeğinde güpegündüz pompalı dehşet

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

04.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:11
'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre olay Zeytinlik Mahallesi 1133 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden iki gruptan da bazı kişiler pompalı tüfekle havaya ateş etti. Çevre sakinleri tarafından taraflar yatıştırılırken olay polis ekiplerine bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
POMPALI DEHŞET KAMERADA
Sokak ortasında güpegündüz pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıslar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bazı kişilerin ellerindeki pompalı tüfekle havaya ateş ettikleri anlar ve çevre sakinlerinin araya girdiği görüldü.
(Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy/İHA)
İzmir'in göbeğinde güpegündüz pompalı dehşet

kavga, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA


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