İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Özdem...

İzmir
'in Güzelbahçe
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Özdem Mustafa İnce
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özdem Mustafa İnce
10 bin 796, AK Parti
adayı Burcu Dereci
3 bin 482, DSP adayı Kemal Cem Pülten
474 oy aldı.
İnce'nin öz geçmişi-
İlk ve orta öğrenimimi Güzelbahçe'de, lise öğrenimimi Karataş
Lisesi'nde tamamlayan Özdem Mustafa İnce, ?1987'de Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun oldu. Siyasi hayatına 1992'de CHP'de başlayan İnce, 2009 ve 2014'te Güzelbahçe Belediye Başkanı seçildi. İngilizce bilen İnce, evli ve iki çocuk babasıdır.
Güzelbahçe, Özdem Mustafa İnce, İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Kaynak: AA