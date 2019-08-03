Haberler» Güncel» Haber

İzmir'in iki ilçesinde su kesintisi yaşanacak

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde 12 saatlik su kesintisi uygulanacak.

03.08.2019 17:43 İzmir'in iki ilçesinde su kesintisi yaşanacak
İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde 12 saatlik su kesintisi uygulanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İZSU'nun Buca ilçesinin su dağıtım sisteminde kullanılan pompa istasyonunda meydana gelen arızanın tamir edileceği ve döşenen iletim hattının bağlantısının yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, çalışmalar nedeniyle 6 Ağustos Salı günü saat 10.00 ile 22.00 arasında Buca'nın Aydoğdu, Gaziler, Murathan, Cumhuriyet, Çağdaş, Karanfil, İzkent, Şirinkapı, Yaylacık, Menderes, Çamlık, Ufuk, Dicle, Yiğitler, Laleli, Barış ile Konak'ın İsmetpaşa ve Mehtap mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı kaydedildi.

İzmir, Konak, Buca, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:04   Ödemiş'te trafik kazası: 8 yaralı
19:00   TALHA'NIN YARALANMASINA NEDEN OLAN ASANSÖR MÜHÜRLENDİ
19:00   ORDU 'ÜNYE TAŞI'NIN 1100 DERECEYE KADAR DAYANABİLDİĞİNİ TESPİT ETTİ
18:58   Türkiye'nin yeni televizyonu TYT TÜRK yayın hayatına başlıyor
18:57   Bursa'da ev yangını
18:57   SPOR Avrupa'nın 3 büyük kupası İstanbul Havalimanı'nda ilgi odağı oldu
18:53   35. Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri