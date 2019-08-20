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İzmir'in ilçelerinde yangınlar üçüncü gününde sürüyor, Pakdemirli: Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde önceki gün başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçrayan orman yangını sürüyor. Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için 19 helikopterle, yerde 240 arazöz, 25 dozer, 1150 personel görev yapıyor.

20.08.2019 11:59 İzmir'in ilçelerinde yangınlar üçüncü gününde sürüyor, Pakdemirli: Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor
İzmir'in Karabağlar ilçesinde önceki gün başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçrayan orman yangını sürüyor. Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için 19 helikopterle, yerde 240 arazöz, 25 dozer, 1150 personel görev yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınına ilişkin, "İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa, kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama yangın tamamen söndürülmeden 'Biz bu işi söndürdük' demeyiz" açıklamasında bulundu.
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Seferihisar, Karabağlar, Menderes, İzmir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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