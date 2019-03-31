İzmir'in Karabağlar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı...

İzmir'in Karabağlar ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Muhittin Selvitopu kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhittin Selvitopu 144 bin 825, AK Parti adayı Bilal Doğan 116 bin 786, Saadet Partisi adayı Mümin Baştürk 4 bin 146 oy aldı.<br><br>Selvitopu'nun öz geçmişi<br><br>Malatya'da 1955 yılında doğan Selvitopu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde tamamladı. 1992 yılından beri aktif siyasetle uğraşan Selvitopu, 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde Karabağlar Belediye Başkanı seçilmişti.