31 Mart 2019, 23:14
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İzmir'in Karaburun İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı İlkay...

İzmir

İzmir'in Karaburun ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İlkay Girgin Erdoğan kazandı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İlkay Girgin Erdoğan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İlkay Girgin Erdoğan 3 bin 548, AK Parti adayı Ferhan Eroğlu 2 bin 941, Diğer adayı bin 222 oy aldı.

-Erdoğan'ın öz geçmişi

1971 yılında Mordoğan'da doğan İlkay Girgin Erdoğan, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Erdoğan, 1999'dan bu yana Karaburun'da avukatlık yapmaktadır. Erdoğan, 2004'ten itibaren Karaburun belediye meclis üyeliği ve belediye meclis başkanvekilliği görevlerini yapmaktadır. İlkay Girgin Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Karaburun, Güncel
Kaynak: AA