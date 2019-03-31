İzmir'in Karşıyaka İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Cemil...

İzmir
'in Karşıyaka
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Cemil Tugay
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Cemil Tugay 114 bin 472, AK Parti
adayı Saliha Ayda Maç
32 bin 709, İYİ Parti
adayı Mehmet Yıldırım
7 bin 529 oy aldı.
Tugay'ın öz geçmişi
1967 yılında Van
'da doğan Cemil Tugay, 1983 yılında İzmir İnönü Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1989'da Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Numune Hastanesi
ve İzmir Atatürk
Eğitim Hastanesinde plastik cerrahi ihtisası yapan Tugay, 2000'de uzman doktor oldu. 2010'da Cumhuriyet Halk Partisine üye olan Tugay, İngilizce ve Fransızca biliyor. Tugay, evli ve 3 çocuk babası.
Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi, Karşıyaka, İzmir, Güncel
Kaynak: AA