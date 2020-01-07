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İzmir'in Kiraz ilçesinde kar yağışı

İZMİR'in Kiraz ilçesinin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

07.01.2020 15:03 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:04 İzmir'in Kiraz ilçesinde kar yağışı

İZMİR'in ilçesinin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Belediye ekipleri, mahalle yollarının kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kiraz'ın yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kiraz Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erhan Göktaş'ın koordinesinde ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının özellikle yüksek kesimdeki Cevizli, İğdeli, Olgunlar ve Bahçearası mahalleleri yollarında olumsuzluk yarattığı öğrenildi.Ekiplerin çalışmasını gece yerinde takip eden Kiraz Belediye Başkanı Ak Partili Saliha Özçınar, "Ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Vatandaşın hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlarımızla çalışmalarımız sürdüreceğiz" dedi



Kiraz, Güncel

Kaynak: DHA

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