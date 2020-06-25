İzmir'in Küner Mahallesi'de 47 kişiye Covid-19 tanısı

İzmir'in Küner Mahallesi'de 47 kişiye Covid-19 tanısıİZMİR'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarındaki artış üzerine başlanan filyasyon çalışmalarına bugün de devam edildi.

25.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:05
İzmir'in Küner Mahallesi'de 47 kişiye Covid-19 tanısı
İZMİR'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarındaki artış üzerine başlanan filyasyon çalışmalarına bugün de devam edildi. Muhtarlık binası önünde mahalleliye test yapılırken, muhtar Harun İbiş Aydın, "Mahallemizde karantina gibi bir durum söz konusu değil. Kıraathaneleri ve berberleri kapattık. Bizler, köye girip, çıkabiliyoruz ancak yabancılar giremiyor. Şu ana kadar tespit edilen 47 vaka var" dedi.
Menderes'in kırsal Küner Mahallesi'nde, son dönemde koronavirüs vakalarında artış görülmesi üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 2 bin 600 nüfuslu mahallede filyasyon çalışması yapılmasına karar verdi. Muhtarlık binası önünde mahalleliye test yapılırken, binaya gelemeyecek durumda olan yaşlı ya da engelliler için de gezici test ekipleri görevlendirildi. Koruyucu ekipmanını giyen 25 kişilik filyasyon ekibi, dünden bu yana PCR testi yaptı.
Öte yandan mahalleye giriş çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde sağlandı. Araçlardaki kişilere ateş ölçümü yapan ekipler, ateşi düşük çıkanların mahalleye girişine izin verdi. Yerel halkın giriş çıkışlarına izin verilirken, yabancıların ise mahalleye girişine izin verilmedi. Ayrıca, mahalledeki kıraathaneler ve berberler kapatıldı. Cami hoparlöründen yapılan anonslarla mahalleliden muhtarlık binası önüne gelip, test yaptırmaları istendi.
'47 VAKA VAR'
Küner Mahallesi Muhtarı Harun İbiş Aydın, mahalleye sadece yabancıların giriş çıkışının yasaklandığına dikkati çekip, "Karantina uygulaması kesinlikle yok. Köylülerimiz girip çıkabiliyorlar. Kaymakamla devamlı irtibat halindeyiz. Eksiklerimizi gideriliyorlar, test yapıyorlar. Hemen hemen herkese test yapılacak. Şu an tespit edilen 47 vaka var. Vakaların tam nereden geldiği belli değil. Sokağa çıkma yasağı diye bir şey yok, ancak maskesiz çıkmak ve toplu halde bulunmak yasak. Bazı yanlış haberler mahallemizi rahatsız etti. İnşallah en kısa zamanda bu virüsün mahallemizden defolup gitmesini bekliyoruz" dedi. İzmir’in Küner Mahallesi’de 47 kişiye Covid-19 tanısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Menderes, İzmir, Güncel, Haber

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