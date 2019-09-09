İzmir'in kurtuluş günü töreninde 350 metrelik türk bayrağı taşındı (2)

SOLO TÜRK VE TÜRK YILDIZLARI İZMİR SEMALARINDA

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Solo Türk ve Türk Yıldızları gösteri yaptı. Türk savaş pilotlarının İzmir semalarında sergilediği gösteri saat 17.30'da Solo Türk ile başladı. F- 16 savaş uçağı ile sunulan nefes kesen gösterinin ardından sahneyi Türk Yıldızları aldı. Gösterileri Gündoğdu Meydanı'nda toplananlar başta olmak üzere birçok İzmirli nefeslerini tutarak izledi. Türk Yıldızları'nın yetenekli pilotları İzmir Körfezi'nin üzerine gökyüzüne kalp de çizdi.

Kahraman DURAK/İZMİR,