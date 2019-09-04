İzmir'in Kurtuluşu Urla'da yüzme şenliği ile kutlanacak

Urla Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Urla Kent Konseyi, DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubesi, Marathon Masters Spor Kulübü, Ali Rıza Mete Urla Yelken Kulübü ve İzmir Kürek Kulübü işbirliği ile düzenlenecek "Urla Yüzme Şenliği", 8 Eylül Pazar günü Urla Kum Plajı - Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü Tesisleri'nde yapılacak.

Saat 10.00-11.00 arasında halka açık şekilde yapılacak etkinliğe, Masterler Dünya Şampiyonaları'nda madalya almış olan milli yüzücüler de katılacak. Etkinlik sonrasında DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubesi koordinesinde; deniz ve kıyı temizliği etkinliği icra edilecek. Ardından Urla Kent Konseyi etkinlikleri yapılacak. İzmir Kürek Kulübü, iki adet deniz kanosu ile etkinliğe katılım gösterecek.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, İzmir ve Urla'nın kurtuluşunun 97. yıl dönümünde yüzme şenliğine ev sahipliği yapmanın kendileri için son derece mutlu ve gururlu olduğunu kaydetti. Urla'nın bir sahil ilçesi olması nedeniyle özellikle yüzme ve su sporlarına ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Oğuz, plajların yeniden elden geçirildiğini, böylece ilçenin daha cazip hale geleceğini açıkladı. Başkan Oğuz, "Urla 115 kilometrelik sahil şeridiyle kentimizin en uzun sahil şeridine sahip ilçesi. İlçemizde11 farklı noktada yeni plajlar oluşturmak için projelerimizi hazırladık ve hayata geçirmeye başladık. Bu plajlarda mini kafeterya, oturma ve güneşlenme alanları, duş ve tuvaletler yer alacak. Sonraki süreçte ise hedefimiz buralara mavi bayrağı dikmek" dedi. Denizlerin ve kıyıların temiz kalması için sık sık uyarılarda bulunduklarını da sözlerine ekleyen Oğuz, "Bilinçlenme arttıkça bu sorunlar da azalacaktır. Bugün buradaki etkinlikler de bu yolda önemli bir adım olacak" ifadelerini kullandı.

YÜZME SEVDALISI HERKES DAVETLİ

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir ve Urla'nın düşman işgalinden kurtuluşunun Urla'da şenlik havasında kutlanacağını söyledi. Şenliğin halkın geniş katılımıyla hem yüzme sporuna ilgiyi artırmasını hem de deniz sevgisi aşılayarak kıyıların temiz tutulmasına vesile olmasını arzu ettiklerini belirten Öztürk, "İzmirlileri ve Urlalıları 8 Eylül'de yüzme şenliğine katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Marathon Masters Spor Kulübü Başkanı Turgut Esen, "Geçen yıl ilk defa Urla Gelinkaya sahilinde kendi bünyemizde yaptığımız etkinliğin bu sene Deniz Ticaret Odası'nın ve Urla Belediyesi'nin katılımıyla çok daha geniş kitlelere yayılacak olmasından dolayı sevinçliyiz. Ulu Önder Atatürk'ün bizlere emanet ettiği vatanımızda deniz ve yüzme sevgisini çocuklara ve gençlere aşılamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Urla Kent Konseyi Başkanı Hadi Başman da Urla'nın gelişmiş deniz kültürü, Deniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi, antik limanları, sahilleri, tahaffuzhanesi, 11 adası ve beş adacığı ile deniz kenti İzmir'in önemli bir parçası olduğunu söyledi. Başman, "Bu etkinlik biz Urlalılara deniz kültürünün bir parçası olma mutluluğunu yaşatacak" dedi.