İzmir'in Kütüphanesi Okuyuculara Yetmiyor

Kaynak: DHA

İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, 107 yıllık Milli Kütüphane'nin okuyucu sayısının geçen yıl 18 bini bulduğunu, ancak mevcut binanın yetersiz kaldığını söyledi. İzmir'in nüfusunun 4 milyonu geçtiğini ve her İzmirli'nin bir gün kütüphaneden yararlanmak istemesi halinde, 220 yıl beklemesi gerektiğini belirtti.Türkiye'de, 25-31 Mart tarihleri Kütüphane Haftası olarak kutluyor. Bu yıl 55'incisi kutlanan Kütüphane Haftası'nda İzmir Milli Kütüphane de, ziyaretçilerini kabul etmeyi sürdürüyor. 107 yaşındaki kütüphanede, 1531 yılında Gutenberg Matbaası'nda basılan ve Aristoteles'in hayatını anlatan kitabın yanı sıra Osmanlı döneminde kurulan İbrahim Müteferrika Matbaası'nda basılan Katip Çelebi'nin Cihannüma adlı eserinin de bulunduğu 1 milyon 200 bin civarında kitap yer alıyor. Her yaştan okuyucuya hitap eden kitapların yer aldığı kütüphanede, okuyucular çoğu zaman oturacak yer bulamıyor. Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, Kent Arşivi Müzesi'nin bir kısmı ile mevcut bina olmak üzere iki binada hizmet verdiklerini belirtti. Kütüphaneye ilginin son derece iyi olduğunu, okuyucuların çoğu zaman kütüphaneye girmek için ayakta sıra beklediklerini söyleyen Ulvi Puğ, geçen yıl gelenlerin sayısını 18 bin olduğunu kaydetti. Puğ, Sandalye sayısı dikkate alındığında, kapalı gişe oynamış bir kütüphaneyiz. Bu da bizim açımızdan memnuniyet verici. Okuyucu sayısı her yıl artarak devam ediyor. Burada biraz kişisel gayretlerimiz de söz konusu. Her yere gidip kütüphanemizi anlatırım, bu da bir nebze de olsa katkıda bulunuyor dedi.'EVİMİZE MİSAFİR GELMİŞ GİBİ KARŞILIYORUZ'Gençlere ve çocuklara ilk önce kütüphaneyi sevdirmek gerektiğini de anlatan Ulvi Puğ, Çocuklara oyun alanları ile kütüphaneleri sevdirecek ortamlar lazım. Gençleri güler yüzle karşılayacak kütüphaneler olması gerekiyor ki, onlar da severek gelsin. Birçok kütüphanede vatandaşlar, 'gir otur' gibi hep emredici cümlelerle karşılanıyor. Biz bunu kaldırdık. Evimize misafir gelmiş gibi aynı güler yüz ile karşılayıp daha sonra yolcu ediyoruz. Bu da gençlerin hoşuna gidiyor. Buraya geldiklerinde kütüphane doluysa ayakta sırada beklerler. Çalışma arkadaşlarımı, benim makam koltuğum doluncaya kadar kimseyi geri çevirmemelerini konusunda bilgilendirdim. Benim makam koltuğumda otursunlar, ben gider dışarıda çalışırım. Ama bir gencin kalbini kırmak çok şeyi kaybetmektir diye konuştu.'4 BİNE YAKIN ORİJİNAL KİTAP VAR'Milli Kütüphanede, 4 bine yakın orijinal el yazması eserin bulunduğunu söyleyen Ulvi Puğ, Burada devrinin tanınmış yazarlarının orijinal basılı kitapları da var. Hem kitap kalitesi hem de kitap sayısı olarak İzmir'in bir hazinesidir. Burada 55 masa ve sandalye var. İlave sandalye ile 70'i buluyor. Buraya günde 70 kişi geliyor. Kütüphane, haftanın 6 günü saat 08.30 ile 17.30 arasında hizmet veriyor. Gönül istiyor ki haftanın 7 günü ve 24 saat açık bir kütüphaneyi gençlere kazandıralım. Çocuklarımız ne yazık ki kitap kavramı ile okula gittiklerinde gördükleri ders kitabı ile tanışıyor. Bu da çok sevimli bir tanışma olmuyor. Onların plastik yırtılmayan kitaplarla oyun oynayarak tanışması lazım. Aileler de 'Kitap oku evladım' diyor. Ama anne ve babanın elinde kitap görmez. Çocuk, 'O kadar yararlı ise neden okumuyorsunuz' diye düşünüyor. Dizilerde kitap okuyan bir kahraman görmez. O nedenle bizim alanlar ve mekanlarla çocuğa kitabı ve kütüphaneyi sevdirecek ortamlar yaratmamız lazım dedi. Kütüphanenin 1912 yılında gönüllüler tarafından kurulduğunu da anımsatan Puğ, İzmir'e yeni bir kütüphane kazandırılmasının gerekli olduğunu ifade etti. Puğ, İzmir'in nüfusunun 4 milyonu geçtiğini ve her İzmirli'nin bir gün kütüphaneden yararlanmak istemesi halinde, 220 yıl beklemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.OTOBÜS DURAKLARINDA ÜNLÜ İSİMLERİN DİZELERİ YER ALDIİzmir Büyükşehir Belediyesi de Kütüphane Haftası nedeniyle otobüs durakları raketlerinde ünlü yazar ve şairlerin unutulmayan dizelerine yer verildi. Duraklarda bekleyenler, şiirleri ilgi ile okudu.