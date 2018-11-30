İzmir'in Melekleri İş Başında

El emeği ürünler ile yöresel ürünlerin satılacağı kermesten elde edilecek gelir, dernek bünyesindeki 55 öğrencinin eğitim masraflarını karşılamak için kullanılacak. Ege Artı Derneği Onursal Başkanı İnci Sancak, "Kermesimize gelin ve öğrencilerimizin hayatını değiştirin" çağrısı yaptı.

Engelli Bireylerin Eğitimi ve Geliştirme Derneği (Ege Artı), Bostanlı'dakiC'mon People Kafe'de düzenleyeceği "Yeni Yıl Kermesi" ile yine bir iyiliğe imza atacak. 5 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de başlayacak kermeste, birbirinden güzel el emeği ürünler ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen yöresel lezzetler görücüye çıkacak. Ege Artı Derneği Onursal Başkanı İnci Sancak Sancak önderliğinde hazırlanan kermesten elde edilecek gelir ise dernek bünyesindeki 55 öğrencinin eğitimi için kullanılacak.

İYİLİKLE BULUŞUN

Sancak, 55 öğrencinin Ege Artı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gördüğünü belirterek, "Bu öğrencilerimiz eğitim giderleri tamamen dernek bünyesinden karşılanıyor. Ailelerinin de bu desteğe ihtiyacı var. Bu yüzden tüm İzmirlileri kermesimize, dolayısıyla öğrencilerimize desteğe davet ediyoruz. Kermesimize gelin ve siz de iyiliğin yanında olun" dedi. Kermeste ailelerin ve çocukların yaptığı ürünlerin de sergileneceğini ifade eden Sancak "Herkesin elini taşın altına koyma vakti geldi. Çocuklarımız çok yetenekli, el becerileri çok gelişti. Spora, müziğe yetkinlikleri de giderek artıyor. El ele vereceğimiz destekle onların hayatlarını değiştirmek istiyoruz. Kermesimiz de bunun için çok güzel bir fırsat olacaktır" diye konuştu.

DİLEKLERİ GERÇEKLEŞTİRİN

Ege Artı Derneği Başkanı Aynur Şahin de "Her şeyi devletten beklemek doğru değil.Hepimiz bir yerinden tutup destek vermeliyiz" dedi. Bu anlayışla düzenlenen kermesin "iyi yürekli" insanların buluşmasına ev sahipliği yapacağını söyleyen Şahin, "Yeni yıl demek yeni umutlar demektir. Yeni yılın öğrencilerimize hayatlarında yeni umutlar getirmesini diliyoruz. Dileğimizin gerçekleşmesi için de İzmir'i kermesimize bekliyoruz" dedi.