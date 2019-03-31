İzmir'in Narlıdere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ali...

İzmir'in Narlıdere ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ali Engin kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Engin 22 bin 373, MHP adayı Süleyman Kocabıyık 4 bin 400, Diğer adayı bin 106 oy aldı.<br><br>-Engin'in öz geçmişi<br><br>1965 yılında Tunceli'nin Pertek ilçesinde doğan Ali Engin Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünün ardından aynı üniversitenin işletme programını tamamladı.<br><br>Kendi kurduğu inşaat firmasının yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Engin, CHP'de başladığı siyaset hayatında daha önce 3 kez milletvekili adayı oldu.