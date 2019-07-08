08.07.2019 12:39
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İzmir'in o ilçesinde seçimler yeniden yapılacak

İzmir

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki mahalle muhtarının mazbatası İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki mahalle muhtarının mazbatası İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde muhtar olarak seçilen Tepeköy Mahalle Muhtarı Tamer Tünelli ve Dirmil Mahalle Muhtarı Mustafa İçöz, Torbalı İlçe Seçim Kurulu tarafından görevden alındı. Aldıkları adli ceza nedeniyle sabıkalı hale gelen muhtarlar, mazbatalarını İlçe Seçim Kuruluna teslim etti. İlçe genelinde çeşitli mahallelerdeki 7 azanın da görevden alındığı, bu iki mahallede seçimlerin tekrarlanacağı öğrenildi.

Muhtarlar, verilen karardan dolayı büyük üzüntü yaşadı. Bir muhtarın yol yapımı sırasında zeytin ağaçlarına zarar verdiği için mahkemece cezalandırıldığı ifade edilirken, diğer muhtarın da benzer bir nedenden dolayı görevden alındığı öğrenildi.

7 Haziran 2020'de yapılacak olan seçimlere kadar mahallelerde imza yetkisi birinci sıradaki azalarda olacak. - İZMİR
Kaynak: İHA
Torbalı, İzmir, Politika

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