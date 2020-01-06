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İzmir'in ödemiş ilçesinde kar yağdı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kar yağdıİZMİR'in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan mahalleleri kar yağışıyla beyaza bürününce, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

06.01.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:10
'in ilçesinde kar yağdı
İZMİR'in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan mahalleleri kar yağışıyla beyaza bürününce, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
İzmir'in deniz seviyesinden en yüksek bölgesi olan Ödemiş ilçesinin Bozdağ Mahallesi'ne, geçen aralık ayından itibaren aralıklarla süren kar yağışı dün öğle saatlerinden sonra tekrar başladı. 'Ege'nin Uludağ'ı' olarak bilinen 2157 rakımlı Bozdağ, beyaza büründü. Kar yağışı, yine yüksek kesimde yer alan Gölcük Mahallesi'nde de etkili oldu. Her iki mahallede, beyaz örtüyle birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar, bölgeye giderek beyaz örtünün tadını çıkardı.
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi ekipleri, kar yağışı sonrası olası yol kapanmalarına karşı önlem aldı. Yetkililer, kentte herhangi bir kapalı yolun bulunmadığını bildirdi. Vatandaşları ilçeye davet eden Ödemiş Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Eriş, kentte kar yağışının olduğunu belirterek, Kar yağışı, bereketle gelsin. Bozdağ, kar yağışıyla birlikte daha da güzel oldu. Herkesi Bozdağ'a davet ediyoruz dedi.
İzmir'in ödemiş ilçesinde kar yağdı

Ödemiş, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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