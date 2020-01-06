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İzmir'in Ödemiş ilçesine kar yağdı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan mahalleleri kar yağışıyla beyaza büründi.

06.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:25 İzmir'in Ödemiş ilçesine kar yağdı

İZMİR'in ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan mahalleleri kar yağışıyla beyaza büründi. Ortaya seyirlik görüntüler çıktı.

'in deniz seviyesinden en yüksek bölgesi olan Ödemiş ilçesinin Bozdağ Mahallesi'ne, geçen aralık ayından itibaren aralıklarla süren kar yağışı dün öğle saatlerinden sonra tekrar başladı. 'Ege'nin Uludağ'ı' olarak bilinen 2157 rakımlı Bozdağ, beyaza büründü. Kar yağışı, yine yüksek kesimde yer alan Gölcük Mahallesi'nde de etkili oldu. Her iki mahallede, beyaz örtüyle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar, bölgeye giderek karda eğlencesi yaptı.Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi ekipleri, kar yağışı sonrası olası yol kapanmalarına karşı önlem aldı. Yetkililer, kentte herhangi bir kapalı yolun bulunmadığını bildirdi. Vatandaşları ilçeye davet eden Ödemiş Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Eriş, kentte kar yağışının olduğunu belirterek, "Kar yağışı, bereketle gelsin. Bozdağ, kar yağışıyla birlikte daha da güzel oldu. Herkesi Bozdağ'a davet ediyoruz" dedi.



Ödemiş, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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