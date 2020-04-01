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İzmir'in Önemli Noktalarına Termal Kameralar Kuruluyor

Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında İzmir'de önemli bir adım atıldı. Şehrin önemli noktalarına kurulacak 20 kamera ile aynı anda 30'dan fazla kişinin ateşinin ölçülmeye başlanacağı duyuruldu.

01.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:49
İzmir'in Önemli Noktalarına Termal Kameralar Kuruluyor
Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında İzmir 'de önemli bir adım atıldı. Şehrin önemli noktalarına kurulacak 20 kamera ile aynı anda 30'dan fazla kişinin ateşinin ölçülmeye başlanacağı duyuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklama ile şehre kurulacak termal kameralar konusunda bilgi verildi. İzmir'in 20 noktasına, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ateşini anlık ve hızlı bir biçimde ölçebilmek amacıyla termal kamera kurulacağı belirtildi. Termal kamera sayesinde 30'dan fazla kişinin ateşi aynı anda ölçülebileceği aktarıldı.

Sebze-meyve hali, otogar, gıda çarşısı, nakliyeciler sitesi gibi yoğun insan hareketinin olduğu 20 noktada yer alacak kameralar sayesinde vatandaşların ateşi anlık ve hızlı biçimde ölçülürken vücut ısısı 38 ve üzerindekiler de sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, virüsün yayılma hızını daha ciddi bir şekilde kontrol etmeleri gerektiğini belirterek "İhtiyaç olan tüm yerlere bu sistemi taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Termal kamera sayesinde 30'dan fazla kişinin ateşi aynı anda ölçülebiliyor.

Termal kameralardan vücut ısısının 38 derecenin üzerinde olduğu görülen vatandaşlar tespit edilerek, hastanelere başvurmaları sağlanacak. Böylece fark etmeden koronavirüs ile mücadele eden vatandaşlar, tedavi altına alınacaklar.
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Kaynak: Tamindir



Etiketler: Termal, İzmir, Teknoloji
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