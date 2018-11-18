İzmir'in Ortasında Trafiğe "Sandalyeli" Koruma

İzmir
'in Konak
ilçesinde, yolda altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ancak üzeri kapatılmayan çukurların trafik için tehlike oluşturduğunu farkeden bir vatandaş, evinden getirdiği sandalyeyle güvenlik önlemi aldı. Şair Eşref
Bulvarı'nda daha önce kazı çalışması yapan belediye ekipleri, iddiaya göre önceki gün çalışmaları tamamlayıp gitti ancak kazılan alanı doldurmadı.
Kent genelinde günün erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle de bulvar üzerinde çukurlar oluştu.
Yaya ve araç trafiği için tehlike oluşturan çukurları farkeden bir mahalle sakini, araçların ve insanların zarar görmemesi için yola sandalye koyup güvenlik şeridi çekti.
Bulvarı kullanan araç sürücülerinin de vatandaşların sandalyeli önlemini dikkate aldığı görüldü.
Konak,İzmir
18 Kasım 2018 Pazar 22:01