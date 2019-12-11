İzmir'in tarihindeki en büyük yatırım projesinde ilk imzalar atıldı

İzmir tarihinin en büyük yatırımının finansmanı için ilk büyük adım atıldı. Üçyol ile Buca'yı birbirine bağlayacak 13,3 kilometrelik metro projesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bugün 80 milyon avro tutarında finansman yetkilendirme sözleşmesi imzaladı. Bu yetkilendirme sözleşmesiyle birlikte EBRD'nin uluslararası satın alma politikaları ve kurallarına tabi olarak ihale çalışmalarına hemen başlanabilecek. Proje kapsamında 2020'de ihaleye çıkılarak temelin atılması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'in tarihindeki en büyük yatırım için ilk imzayı atıyoruz. Vatandaşlarımızın hızlı, modern, güvenli ve çevreci bir ulaşıma daha kolay erişmelerini hedefliyoruz. Üçyol - Buca metro projemiz, İzmir'in nüfus yoğunluğu çok olan bir bölgesinde daha trafik sorununu kökten çözecek ve herkese rahat bir nefes aldıracak" dedi.

"HAZİNE GARANTİSİZ VE TEMİNATSIZ KREDİ ALMAYI BAŞARDIK"

Uluslararası işbirliğinin karşılıklı güvenle sağlanabildiğine dikkat çeken Tunç Soyer, "Finansman sağlayan kuruluşlar kredi verecekleri kuruluşları titizlikle denetleyip önemli mali analizlerden geçiriyor. Bu testlerin sonucunda uluslararası finansman kuruluşları, kalkınma bankaları belediyemizin geleceğine ancak güvenle baktığı taktirde finansman sağlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu mali ortamda, Hazine garantisiz ve teminatsız kredi almayı başarmıştır. Belediyemizin kredibilitesinin yüksek olduğunu böylesine önemli ve büyük projelere finansman desteği alarak bir kez daha göstermiş olduk" şeklinde konuştu.

AMAÇ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İNŞA ETMEK

EBRD Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç ise EBRD'nin, İzmir Belediyesi'nin uzun süreli ve güçlü ortaklarından olduğunu söyleyerek, "İzmir Belediyesi'nin İzmir halkı için daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için gösterdiği çabayı her zaman takdir ediyoruz. Bugün Üçyol - Buca Metro Projesi'nin kredi yetkilendirme mektubunu imzalarken aynı anda Yeşil Şehirler Eylem Planı açılış ve bilgilendirme toplantısını da yapıyoruz. Yeşil Şehirler Programı ile EBRD, şehirler ve sakinleri için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlamaktadır. Program çerçevesinde İzmir'i daha yeşil bir şehir haline getirmesi planlanan bir eylem planı hazırlanacaktır. Yeşil Şehir Eylem Planı, iklim değişikliği ile mü ;cadele konusunda İzmir'in stratejik hedeflerini ortaya çıkaracak ve bir dizi kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesi öngörülen eylem ve yatırımları belirleyecektir" dedi.

12 YILLIK VADE

Toplantıda kredinin detayları hakkında da bilgi verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı 80 milyon avroluk kredi, 4 yıl anapara geri ödemesiz toplam 12 yıla uzanan vade yapısına sahip. Projenin geri kalan finansmanı için uluslararası kalkınma bankaları ve finansman kuruluşlarıyla görüşmeler sürdürülüyor.