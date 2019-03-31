İzmir'in Tire İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, İyi Parti Adayı Salih...

İzmir'in Tire ilçesinde belediye başkanlığını <a class='keyword' href='/iyi-parti/' title='İYİ Parti'>İYİ Parti</a> adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/salih-atakan-duran/' title='Salih Atakan Duran'>Salih Atakan Duran</a> kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Duran 24 bin 783, <a class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> adayı Mustafa <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/selman-icelli/' title='Selman İçelli'>Selman İçelli</a> 23 bin 247, DSP adayı <a class='keyword' href='/tayfur-cicek/' title='Tayfur Çiçek'>Tayfur Çiçek</a> 3 bin 865 oy aldı.<br><br>Duran'ın öz geçmişi<br><br>İzmir'in Tire ilçesinde doğan <a class='keyword' href='/salih-atakan-duran/' title='Salih Atakan Duran'>Salih Atakan Duran</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ege-universitesi/' title='Ege Üniversitesi'>Ege Üniversitesi</a> Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü'nü bitirdi.<br><br>27. Dönem <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/milletvekili/' title='Milletvekili'>Milletvekili</a> Genel Seçiminde milletvekili adayı olan Duran, evli ve 2 çocuk babasıdır.