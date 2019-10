İzmir'in 'turbocu abla'sı azmiyle kadınlara örnek oluyor

İZMİR'de yaşayan Ceylan İrdem (46), 3.5 yıl önce eşinden boşanınca, çocuklarına bakabilmek için cebindeki son para olan 50 TL ile sanayi sitesinde turbo tamiri işine adım attı. Kısa süre içinde sanayi sitesinin 'Turbocu abla'sı olan İrdem, çocuklarına da hem annelik hem de babalık yaptı. İrdem, azmiyle birçok kadına örnek olurken, İngilizce işletme mezunu olan oğlu Nafi Öztufan da annesinin yanında bu işe başladı. İzmir 'in Buca ilçesinde yaşayan ve 8 yıl öncesine kadar ev kadını olan Ceylan İrdem, bir süre eşinin pompa ve pompa enjektörü dükkanında çalıştı. İki çocuk annesi İrdem, 3.5 yıl önce eşinden boşanınca, çocuklarına bakabilmek için bir çıkar yol aramaya başladı. Bir yerde çalışarak kazanacağı asgari ücretle geçim sıkıntısı çekeceğini düşünüp, kendisi iş kurmaya karar veren İrdem, cebindeki son para olan 50 TL ile İzmir 6'ncı Sanayi Sitesi'ne giderek, buradaki bir dükkanın, kendisine verilen köşesinde turbo tamiri sektörüne adımını attı. Esnafın desteğiyle araçların yakıt sistemlerinde kullanılan turbo tamirciliğinde kısa süre içinde başarılı olan İrdem, kendine dükkan açarak gerekli makineleri satın aldı. Sanayide 'Turbocu abla' olarak tanınan İrdem, evde de çocuklarına hem anne hem baba oldu. İşinden arta kalan zamanlarında 9 yaşındaki kızı Niran ile ilgilenen İrdem, azmiyle birçok kadına örnek oldu.ANNESİ GİBİ USTA OLMAK İSTİYORİngilizce işletme mezunu olan oğlu Nafi Öztufan (25) ise, annesinin bu başarısının ardından kendi mesleğini bırakıp onun yanında işi öğrenmeye başladı. İlk başta annesinin bu işe girmesine karşı çıktığını söyleyen Nafi Öztufan, "Annem bu işe başlayacağını söylediğinde yapabileceğini düşünmedim. Daha önce sanayide bir kadın görmemiştim ve onun sanayide olmasına karşıydım. Ancak sonrasında burada işini çok güzel yaptığını gördüm. Yapamayacağını düşündüğüm için pişmanlık duymaya başladım. Anneme sürekli hayal kurduğunu söylüyordum ama şu anda işleri birlikte yürütüyoruz. Onunla gurur duyuyorum. Ben üniversiteyi bitirdim, İngilizce ile Fransızca öğrendim. Annem bu meslek sayesinde beni dil kurslarına gönderdi. Ben de kendi mesleğimi bıraktım, annemin kurduğu bu düzene dahil oldum. Şimdi ben de onun gibi usta olmaya çalışıyorum" dedi.CEBİNDEKİ SON 50 TL İLE BU İŞE BAŞLADIİşinde böyle bir başarı yakalayacağını kendisinin de tahmin etmediğini söyleyen İrdem, "Eşimden ayrılınca ne yapabileceğimi düşünürken kendi kendime turboyu dağıtmaya parçalamaya başladım ve bir cesaret bu işi öğrendim. Cebimdeki son 50 TL ile bir dükkanın içinde bana bir arkadaşın verdiği yerde, turbo işine başladım. Buraya araçlar gelip gidiyordu ve aynı gün içinde para kazandım. Bunları da devamlı biriktirdim. Meslektaşlarım da benim durumumu bildiği için bana destek oldular. Buradaki kira ortağım ayrılınca dükkanın tamamını kendim tuttum. Sanayideki esnaf bana iş göndermeye başladı. Herkes bana destek oldu, böylelikle ilerledim. Kimse 'Kadındır bu işi yapamaz' demedi. Bana burada 'Turbocu abla' diyorlar. Firmamın adını kimse bilmiyor. Şu anda her gün iş kapasitem artıyor" diye konuştu.'EVE GİDİNCE YORGUNLUĞUM GİDİYOR'Sanayideki mesainin ardından tüm vaktini çocuklarına ayırdığını söyleyen İrdem, "Buradan çıkıyorum, yorgun oluyorum. Kızım küçük olduğu için ilgiye çok ihtiyacı var ve onunla vakit geçirince yorgunluğumun hepsi gidiyor. Onunla beraber yemek hazırlıyoruz, televizyon izliyoruz, oynuyoruz. Anne olmak çok güzel bir duygu. İyi ki anne olmuşum. Oğlumun iyi bir kariyeri vardı ama bana destek olmaya karar verdi. Oğlum da kızım da benimle gurur duyuyorlar. Oğlumla çatışmalar yaşadım ama ben bunları başardıkça benimle gurur duymaya başladı. Ona da arkadaşları benimle ilgili çok güzel şeyler söylüyorlarmış. Kadın isterse her şeyi yapar. Ben kadını erkeklerden güçlü görüyorum" dedi.'ABLA'YI LAKAP SANDIM''Turbocu abla'yı tavsiye üzerine tanıdığını söyleyen müşterilerden Burak Yıldız, "Yaklaşık bir haftadır birçok yere gidiyoruz ama 2- 2.5 saat süren çabalara rağmen aracımı tamir ettiremedim. Ceylan Hanım ise 5 dakika içinde sorunumu çözdü. Ben nasıl buraya referans ile geldiysem kendisine de bundan sonra referans sağlayacağım. İlk duyduğumda 'Abla' denilince bir lakap olduğunu zannettim. Kadın olduğuna ihtimal vermemiştim. Fakat kendisi işinin ehli olmuş. Emeğine sağlık" dedi.İrdem'in meslektaşı sanayi ustası Muhammet Sancak ise, "İlk duyduğumuzda bir kadının bu işi başaramayacağını düşünmüştük. Turbo, araçların en önemli parçalarından bir tanesidir. İlk başlarda turbo işlerini başka yerlere veriyordum. Ancak zaman içinde kendini çok geliştirdi, tüm cihazlarını aldı ve burada oldukça popüler hale geldi. Kendisini bizler de destekliyoruz" diye konuştu.