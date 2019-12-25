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İzmir'in turistik mahallesinde kaçak içki operasyonu

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan turistik mahalle Şirince'de jandarma ekipleri kaçak içki operasyonu düzenledi.

25.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:21 İzmir'in turistik mahallesinde kaçak içki operasyonu
'in ilçesinde bulunan turistik mahalle Şirince'de jandarma ekipleri kaçak içki operasyonu düzenledi. Gerçekleşen operasyonda 50 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.G. isimli bir şahsın işletmeciliğini yaptığı şarap evinde kaçak içki bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler söz konusu adrese düzenlediği operasyonda satışa hazır cam şişeler içerisinde, bandrolsüz 50 litre şarap ele geçirdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Selçuk, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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