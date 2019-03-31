İzmir'in Urla İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı İbrahim Burak...

İzmir
'in Urla
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı İbrahim Burak Oğuz
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İbrahim Burak Oğuz
22 bin 202, AK Parti
adayı Adıgüzel Demirel
7 bin 957, İYİ Parti
adayı Hasan Hüseyin Akgül
bin 401 oy aldı.
-Oğuz'un öz geçmişi
1972 yılında İzmir'de doğan İbrahim Burak Oğuz, ilk, orta ve lise öğrenimini Urla ilçesinde tamamladıktan sonra 1997'de 9 Eylül
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye
Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayan Oğuz, hala Yerel Yönetimlerin Vergilendirilmesi ve Finansmanı konusunda doktora çalışmasına devam ediyor.
Oğuz, kurduğu Nokta Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik Limited Şirketinde çalışma hayatını sürdürmektedir.
İbrahim Burak Oğuz, Cumhuriyet Halk Partisi, Urla, İzmir, Güncel
Kaynak: AA