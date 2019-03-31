31 Mart 2019, 22:09
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İzmir'in Urla İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı İbrahim Burak...

İzmir

İzmir'in Urla ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İbrahim Burak Oğuz kazandı.

İzmir'in Urla ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İbrahim Burak Oğuz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İbrahim Burak Oğuz 22 bin 202, AK Parti adayı Adıgüzel Demirel 7 bin 957, İYİ Parti adayı Hasan Hüseyin Akgül bin 401 oy aldı.

-Oğuz'un öz geçmişi

1972 yılında İzmir'de doğan İbrahim Burak Oğuz, ilk, orta ve lise öğrenimini Urla ilçesinde tamamladıktan sonra 1997'de 9 Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayan Oğuz, hala Yerel Yönetimlerin Vergilendirilmesi ve Finansmanı konusunda doktora çalışmasına devam ediyor.

Oğuz, kurduğu Nokta Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik Limited Şirketinde çalışma hayatını sürdürmektedir. İbrahim Burak Oğuz, Cumhuriyet Halk Partisi, Urla, İzmir, Güncel
Kaynak: AA