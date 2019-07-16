İzmir'in yelken gururu

YELKENDE ülkemize daha önce tarihi başarılar yaşatan İzmirli sporcular, Optimist Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonası'nda yine tarih yazdı. Karayip Denizi'ndeki ada ülkesi Antigua'da 6-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan Optimist Dünya Şampiyonası'nda 65 ülkeden 255 rakiple yarışan milli takım sporcularından Okyanus Arıkan, kızlarda 232 puanla üçüncü oldu. ARM Urla Yelken Kulübü sporcusu Okyanus, bronz madalyayı boynuna taktı. Göztepe'nin yelkencilerinden Can Ertürk ise erkeklerde 12 yarış sonunda 96 puanla dördüncülük elde etti. Bu başarı ülkemizin erkekler yelkende optimist kategorisinde Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği tarihinin en iyi derecesi oldu.

İzmir'in yetiştirdiği yelkenciler, uluslararası alanda ülkemize ilkleri yaşattı. Türk yelkencilik tarihindeki ilk iki dünya şampiyonluğunu Karşıyakalı yelkenciler getirdi. Yeşil-kırmızılı kulübün eski sporcularından Güray Zünbül, 2000 yılında Dünya Laser Radial Şampiyonası'nda gençlerde birinci oldu. Yine aynı kulüpten Onur Derebaşı, 2003'te Laser 4.7 sınıfı gençlerde dünya şampiyonluğunu elde ederek büyük bir başarı kazandı. Karşıyakalı yelkenci Efe Soysal, Europa Cup 2016'da Laser Radial U19 kategorisinde 261 yelkenci arasından kategorisinde birinci, genel klasmanda ikinci gelirken 2014 Optimist Takım Yarışları Avrupa Şampiyonası'nda Karşıyakalı Ece Göksu'nun da yer aldığı milli takım ise tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

İzmir'de Arkassporlu Yılkan Timurşah, 2017 Laser Gençler 4.7 Dünya Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Foça'da yetişen Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ise erişilmesi güç bir rekora imza atarak üst üste 3 olimpiyata katılıp tarihe geçti. İzmir'de yetiştikten sonra spor hayatlarını İstanbul'da sürdüren iki kardeş, olimpik 470 sınıfında Pekin 2008, Londra 2012 ve Rio 2016 Olimpiyatları'na katılıp 3 olimpiyatta yarışan ilk Türk yelkenciler oldu. Foçalı kardeşler, Tokyo 2020 yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Olimpiyatlara üst üste dördüncü kez katıldıkları takdirde kırılması güç bir rekora imza atacak Deniz ve Ateş Çınar, daha önce Pekin'de 28, Londra'da 24, Rio'da ise 15'inci sırayı elde etti. Optimistte 2021 Dünya Şampiyonası Bodrum'un ev sahipliğinde düzenlenecek.

- İzmir