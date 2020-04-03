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İzmir'in Yeşil Köşk'ü bağımlılıkla mücadelenin merkezi oldu

Ege Üniversitesi (EÜ), bağımlılıkla mücadeleye destek amacıyla tarihi Yeşil Köşk'ü Yeşilayın hizmetine sundu.

03.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:46
İzmir'in Yeşil Köşk'ü bağımlılıkla mücadelenin merkezi oldu
Ege Üniversitesi (EÜ), bağımlılıkla mücadeleye destek amacıyla tarihi Yeşil Köşk 'ü Yeşilayın hizmetine sundu.
Bornova ilçesinde 19'uncu yüzyılın son çeyreğinde bir tüccar aile tarafından yaptırılan köşk, 1949'da hazineye devredildi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zirai İşletmecilik ve Ekonomi Kürsüsü olarak hizmet vermeye başlayan köşk, bir dönem konukevi olarak da kullanıldı.
Son olarak üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerine kafeterya ve restoran olarak hizmet veren 3 katlı 10 odalı tarihi yapı, bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilaya tahsis edildi.
Yeşil Köşk, Yeşilayın ülke genelindeki 41'inci danışmanlık merkezi olarak geçen ay hizmet vermeye başladı. Merkezde konusunda uzman yaklaşık 20 psikolog ve sosyal hizmet uzmanı görev yapıyor.
Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100'üncü yılını kutlayan Yeşilay Cemiyetinin bağımlılıkla mücadelede yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalara imza attığını söyledi.
Gençleri ve çocukları bağımlılıktan uzak tutmak adına eğitim ve programlar düzenlediklerini belirten Öztürk, şöyle konuştu:
"2013 yılından sonra sadece önleyici alanda değil bağımlı bireylere psikososyal destek vermek alanında çalışmalar yapmaya başladık. İlk pilot çalışmamızı İstanbul'da yaptık. Başarısını görünce tüm Türkiye'de uygulamaya başladık. Ülke genelinde 41'inci merkezimizi Ege Üniversitesi ile yaptığımız ortak çalışma ile İzmir 'de hizmete soktuk. Bu konuda yaptığımız çalışmalarda elde ettiğimiz veriler yüzümüzü güldürüyor. Yeşil Köşk, bağımlılıkla mücadelede önemli bir görevi yerine getirmiş olacak."
Bağımlılık tedavisinde tıbbi destek kadar birey ve yakınlarına verilecek psikososyal desteğin de önemli olduğuna işaret eden Mücahit Öztürk, bu merkezleri 81 ile yaymayı hedeflediklerini de dile getirdi.
EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise üniversitelerinde bağımlılıkla mücadele konusunda bir enstitü bulunduğu hatırlattı.
Hiçbir maddi çıkar beklemeden tarihi köşkü Yeşilayın kullanımına sunduklarını anlatan Budak, "Yaptığımız bilimsel çalışmaları ve birikimleri bu merkezde Yeşilay ile birleştirmiş olduk. İzmir'de bağımlılık konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. Merkezimize ulaşım da rahat." diye konuştu.
Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü de Ege Üniversitesinin bağımlılıkla mücadeleye önemli bir destek verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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