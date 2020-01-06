Haberler » Güncel » İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Haber

İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

06.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:26 İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
'in ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
İlçeye bağlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Bölgede kar kalınlığı 25-30 santimetreye ulaşırken, mahallede güzel görüntüler de oluştu.
Mahalle muhtarı Ferit Aynalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Gölcük Gölü'nün bir kısmının donduğunu, çok uzun zamandır ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtti.
Kar yağışı nedeniyle Gedik Düzü, Karşıyaka, Danacılar mevkisi ve Boğaz Mahallesi'nde yolun kapandığını ifade eden Aynalı, belediye ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışması yaptığını kaydetti.

Gölcük, Ödemiş, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:50   BUDO'nun yarınki bazı seferleri iptal edildi - Haber
19:50   Bozcaada ve Gökçeada'da eğitime bir gün ara verildi - Haber
19:50   AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1) - Haber
19:48   Çelik: "(Libya'da) Meşru yapıyı korumak ve hukuk içerisinde hareket etmek isteyen unsurlara Türk... - Haber
19:48   Almanya'nın otomobil üretimi 23 yılın en düşük seviyesine geriledi - Haber
19:01   Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Haber
18:59   Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Haber
18:45   İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haber
18:32   Çelik'ten alevi şehit asker açıklaması: Devlet şehit ailesinin isteğine göre tören yapmaktadır - Haber
17:51   Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti - Haber
6.01.2020 19:51:26