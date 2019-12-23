İzmir iş dünyası derneği genel kurulu İZİD 3.yıl önce kuruldu

İZİD akademi kurularak uygulamalı girişimcilik eğitimi açtı , 300 kişi eğitim aldı 50 katılımcı işyeri açtı. Foça açıkceza evi ve Şakran ceza evi mahkûmlarına girişimcilik eğitimi verildi.

Kısa adı İZİD olan İzmir iş dünyası derneği genel kurulu İZİD eğitim salonunda yapıldı.

İş insanları ve kamudan bir çok kişinin katıldığıgenel kurulda oy birliği ile tekrar İzmir İş dünyası derneğiyönetim kurulu başkanı İnş. Müh. Feyyaz Sungur oldu yeni yönetim kurulu üyelerinitörenle tanıtan Başkan Sungur yaptığı açıklamada " Uzun yolculuklar küçük bir adımla başlar diyerek üç sene önce küçük bir adımla başladıktüm üyelerimize dostlarımıza teşekkür ederiz.

Birçok sosyal sorumluluk projesine imza attık. Kamu STK işbirliği çerçevesinde çalışmalar yaptık.Özellikle kadın kooperatifleri kurarak kadınlarımıza istihdam sağladık.Bu yeni dönemde de çalışmalarımızı arttırarak devam edeceğiz.Üçüncü sektör olan STK bilincinin gelişmesi adına girişimciliğin desteklenmesi adına çalışmalar yapacağız, bu hizmetleri yaparken bizlerle beraber yönetim kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

Dernek üyeleri yemekte bir araya gelerek 3. yıl pastasını kesti.

Yönetim kurulu Başkan Feyyaz Sungur ,AvukatMehmet Ali Tuncay,Doktor Uğur Alfatlı,BankacıMeral Dalgıç , SanayiciErgun Çoşkun,Makinemühendisi Süleyman Apaydın ve DoktorLevent Özkanolarak oluştu.