İzmir İş Dünyası, Dijital Zirvede Buluşacak!

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde 13 Aralık'ta saat 13.00'de düzenlenecek "Dijitalleşen Markalar Yükseliyor Zirvesi" iş dünyasının temsilcilerini dijital dünyada başarının sırlarıyla buluşturacak. She Agency öncülüğünde düzenlenecek zirve, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in açılış konuşmasıyla başlayacak. İzmir'i, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olarak nitelendiren Özgener, dijitalleşmenin İzmir ekonomisi üzerindeki etkisini anlatacak. Zirve birbirinden önemli isimleri de ağırlayacak.

DİJİTAL TÜYOLAR

İZTO Konferans Salonu'nda gerçekleşecek zirvede iki ayrı panel düzenlenecek. Dijital Dünyanın Potansiyelini Keşfedenler başlıklı ilk panelde Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz deneyimlerini paylaşacak.

DOĞRU HEDEFE GİDEN YOL

Dijital Pazarlamada Hedef Kitlenin Önemi başlıklı ikinci panelin konuşmacıları ise Arkas Holding Bilgi Sistemleri Direktörü Mert Oruz, Teknosa Pazarlama İletişimi ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu, Çetmen Genel Müdürü Merve Çetmen olacak. Doç. Dr. Engin Deniz Eriş yönetimindeki panellerin dışında ayrıca Google Türkiye Direktörü Bülent Hiçsönmez, Türkiye'nin dijital dönüşümündeki ip uçlarını verecek. Yemeksepeti Satış Direktörü Korhan Erçin, dijitalleştiren pazaryerlerini anlatacak., Gazeteci Yazar Ahmet Hakan, dijital medya konusunda birikimlerini, She Agency Pazarlama Direktörü Burak Taşpınar da dijital reklamları anlatacak.

Zirvenin İzmir için bir dönemeç olacağını söyleyen She Agency Başkanı Özge Avınca, "Türk iş dünyası büyük bir hızla dijitalleşiyor. İzmir bu dönüşümün en yakın takipçileri arasında yer aldığı gibi en kolay uyum sağlayacak yapıya da sahip. Zirve, başarılarıyla örnek olmuş isimleri İzmir iş dünyasıyla buluşturacak. İzmirli iş insanlarını, bu önemli zirvede yerlerini almaya davet ediyoruz" dedi.