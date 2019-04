İzmir İş Dünyasından İlk Seçim Değerlendirmeleri Geldi

Seçim atmosferinden çıkan bir Türkiye'nin ekonomiye daha güçlü odaklanması gerektiğini ifade eden iş dünyası, göreve gelen, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere, tüm başkanlara başarı diledi. Aynı zamanda iş birliği, katılımcı yönetime atıfta bulunan başkanlar, önümüzdeki süreçte ortak akıl ile kent yönetimi görmeyi umduklarını da vurguladılar.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen:

"Belediyecilikte çığır açan yönetim anlayışı bekliyoruz"

2018 yılının ikinci yarısından itibaren gündemi işgal eden yerel seçimleri geride bıraktık. Bu süreçte ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Türkiye, bir yerel seçim sınavından da başarıyla çıktı. Öncelikle yeni göreve gelen tüm belediye başkanlarına, önümüzdeki beş yıl boyunca başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Kolaylıklar da diliyorum zira ülkemizde belediyelerin özellikle ekonomik sıkıntıları ve iş yüklerini düşünürsek pek kolay bir görev olmadığı da aşikar.

İzmir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e başarılar diliyorum. Aynı şekilde bu seçimden başarı ile çıkan tüm adaylara da hizmet odaklı anlayış ile yürüteceklerini umduğum ve dilediğim başkanlık dönemlerinde başarılar diliyorum. Ekonomik olarak darboğazdan geçen ülkemizin nerdeyse her yıl seçim yapar olması da ekonomideki toparlanmanın önündeki engellerden bir tanesi olduğunu da rahatlıkla söylemek isterim.

Bu anlamda seçimleri gündeminden düşürmüş, ekonomiye odaklanmış, yapısal reformları gündeme alan, dünya konjonktürüne göre uluslararası piyasaları iyi okuyan ve öncesinde önlemlerini alan bir ülke olma temennimiz hala geçerliliğini koruyor. Umuyoruz ki Türkiye artık ekonomisini toparlarken katılımcı demokrasinin yerelde doğru örneklerini verdiği, belediyecilik anlamında çığır açan yönetim anlayışlarının da ön plana çıktığı bir ülke olur. Bu anlamda tekrardan seçimlerden halkın desteğini alarak çıkan tüm belediye başkanlarına başarılar dilerim.

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam:

"Her zaman İzmir'in yanındayız"

2019 yerel seçimlerini nihayet geride bıraktık. Göreve halkın oyları ile gelen tüm belediye başkanlarına yürütecekleri çalışmalarında muvaffakiyet ve başarı diliyorum. Başarılı bir yerel yönetimin o kentin yapısına koyduğu katkının çok büyük olacağı bilinciyle tüm belediye başkanlarına bir önceki belediye başkanının yürüttüğü çalışmaların çok üzerine çıkmalarını ve bu yolda özellikle kent önderleri ve STK'lar ile eşgüdümlü çalışmalarını da bekliyor ve diliyoruz. Zira katılımcı, demokratik, ortak akılla yönetilen bir kurumun başarısız olmasının imkanı yoktur. İzmir özelinde bakarsak, 3 dönemlik Kocaoğlu başkanlık döneminden sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna Tunç Soyer layık görüldü. Halkın büyük bir desteği ile bu göreve gelen Tunç Soyer'e yeni görevinde başarılar dilerken, kendilerine bir görev düşmesi durumunda EGEV olarak her zaman İzmir'in yanında olacağımızı belirtmek isterim. Aynı şekilde görevlere halkın oyları ile ilçe belediye başkanlarımıza da başarılar diler, bu zorlu yolda EGEV olarak üstümüze düşen vazife olursa bundan kaçmayacağımızı da belirtmek istiyorum. Artık seçim atmosferinden çıkmış, ekonomik olarak yaralarını saran ve tekrar büyüme odaklı bir ekonomik yapıya bürünen bir ülke olmak dileğiyle seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş:

"Artık icraatları konuşma zamanı"

Öncelikle, bu yerel seçimden galip çıkan tüm başkanları, parti ayrımı yapmaksızın, cani gönülden kutluyorum. Sert bir seçim atmosferi sonrası bu seçimleri birkaç üzücü olay dışında sorunsuz tamamlamış olmak ülkemiz açısından sevindirici. Sandıktan çıkana herkesin saygı duyması gerektiği fikrinden yola çıkarak bundan sonra vaatlerin değil, o vaatleri hayata geçirecek icraatların konuşulması gerektiğini hatırlatmak isterim.

Sık sık seçim havasında yaşayan bir ülke olarak ülkemiz ekonomisinin artık bu atmosferden çıkıp kendi yapısal sorunlarına eğilmesi, atılması gereken adımları ivedilikle atması gerekiyor. Seçim dönemleri böylesi adımlar için maalesef uygun ortamı yaratmıyor. Ancak seçimler bittiğine göre hepimiz için çalışma zamanı demek daha doğru sanırım. İzmir'de de 3 dönem başkanlık görevini layıkıyla yürüten Aziz Kocaoğlu'ndan sonra Tunç Soyer'in bu bayrağı devralmış olması kentimiz açısından en önemli farklılık. Kendisine ve beraberinde tüm ilçe başkanlarına önümüzdeki beş yılda başarılar diliyorum.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt:

"Sosyal refahı gözeten, hizmet odaklı bir yönetim istiyoruz"

2018 yılının ikinci yarısından beri ülke gündeminde iki konu mevcuttu, biri ekonomik darboğaz ve küçülme, diğeri ise 2019 yerel seçimleri. Bugün itibariyle yerel seçimler sona erdi. Halktan beş yıl için vize alan tüm belediye başkanlarına görevlerinde başarılar dilerim. Aldıkları bu desteğin değerini iyi bilmelerini, bir dahaki seçimde bu desteği bulamayabilecekleri bilinciyle sosyal refahı gözeten, halk ve hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışı ile dürüst ve ahlaklı bir başkanlık dönemi geçirmelerini umuyor, tavsiye ediyor ve bekliyorum.

Bu anlayışla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi onurlu, büyük ancak bir o kadar da zor bir göreve halkın desteği ile gelen Tunç Soyer'e ve diğer tüm ilçe belediye başkanlarına da başarılar dilerim. Aziz Kocaoğlu'ndan sonra büyük sorumluluk isteyen göreve gelen Tunç Soyer'in bayrağı daha ileriye taşımasını bekliyor, bu yolda katılımcı, STK'larla kol kola çalışan, yerelde demokrasi örneğini tüm Türkiye'ye gösterecek şekilde çoğulcu bir anlayışla başkanlık görevini yürüteceğine inanıyorum. Bu anlamda İZSİAD olarak tüm belediye başkanlarımıza tekrar başarılar dilerken, ülkemizin diğer ve belki de en önemli gündemi olan ekonomiye odaklanacağımızın bilinciyle daha iyi günlere doğru yol alan bir Türkiye beklentimizi sizlerle paylaşmak isterim.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Meriç:

"Tarımsal kalkınmaya daha çok kaynak ayrılmalı"

Seçimler bir demokrasinin bayramıdır. Bu anlamda bir bayramı geride bırakan Türkiye'ye bu seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dilerim. Göreve gelen tüm belediye başkanlarına görevlerinde başarılar dilerim. Her sene bir seçim yaparak geldiğimiz bu son yıllarda ekonomi ve ülke sorunlarına maalesef tam anlamıyla eğilme fırsatı bulamadık. Umuyorum ki bu yerel seçimlerden sonra her kesimin tek konsantrasyonu ekonomimizin içinden geçmekte olduğu sıkıntılı süreci atlatma ve doğru bir büyüme anlayışı ile küçülme yoluna girmiş ekonomimizi doğru yola sokmak olacaktır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve diğer ilçe belediye başkanlarına görevlerinde başarılar dilerim. Ve özellikle tarımsal kalkınma ve sanayi yatırımları konusunda avantajlı bir ilçe olan Kemalpaşa'da da yeni başkan Rıdvan Karakayalı'ya başarılar diller, KEİSAD olarak her zaman arkasında olduğumuzu da belirtmeyi bir borç bilirim.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter:

"Ortak akıl ve katılımcı yönetim bekliyoruz"

Türkiye'nin yeni seçim tablosu ülkemize hayırlı olsun. Yerel seçimden ziyade genel seçim tadında geçirdiğimiz seçim kampanyaları döneminden sonra nihayet vatandaşların oyları ile ülkemizin yerel yöneticileri belirlenmiş oldu. Bu tablodan her parti kendi politikalarına yönelik dersler de çıkaracaktır. İzmir'de de göreve gelen Tunç Soyer'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde başarılar dilerim. Aynı şekilde İzmir'in merkez ve çevre ilçelerinde göreve yeni başlayan, ikinci, üçüncü dönemlerine halktan onay alan tüm belediye başkanlarına yeni dönemde daha çok demokrasi, daha çok hizmet ve daha çok başarı dilerim. Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik daralmaya, aynı şekilde katılımcı demokrasi yönündeki tartışmalara, vatandaşın verdiği reaksiyon olarak da okunabilecek bu seçim sonuçlarından herkesin kendi payına ders çıkarması gerektiğini de düşünüyorum. Ancak özü itibariyle yerel bir seçim olan bu seçim sonrası göreve gelen belediye başkanlarının daha çok ortak akıl, daha çok katılımcılık, daha çok sivil toplum odaklı bir yönetim anlayışı belirlemesi gerektiğini vurguluyor, vatandaşımızın verdiği bu mesajın bu şekilde okunması gerektiğine inanıyorum. Tekrar bu seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros:

"Seçim sonuçları doğru okunmalı"

Büyük tartışmalar ile geçen seçim sürecinden sonra nihayet son sözü yine vatandaşlarımız söyledi. Bu seçim sonuçlarını elbet daha çok değerlendirme fırsatı bulacağız. Ancak sıcağı sıcağına bir değerlendirme yaparsak, ekonomik olarak zor durumda gidilen bir seçimin yerel seçim de olsa hükümete bir mesaj verdiğini söyleyebiliriz.

Bu anlamda ekonomi yönünden sıkıntılı bir dönemden geçen Türkiye'yi yöneten, ekonominin direksiyonundaki anlayışın bu seçim sonuçlarının verdiği mesajı doğru okuması, özellikle bundan sonraki süreç için önem teşkil ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelen Tunç Soyer'e ve İzmir'in tüm ilçe belediye başkanlarına bu zorlu görevlerinde başarılar dilerim. Tüm başkanlardan daha çok katılımcı, çok sesli bir anlayışla yönetim icra etmesini bekliyor, bu yolda özellikle kadınlara yönelik çalışmalarını yakından izleyeceğimizi belirtiyor, bu yolda istenebilecek her tür desteği kendilerine verebileceğimizi taahhüt ediyorum. Tekrar sonuçların ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

