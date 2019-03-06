İzmir İşkence Gören Köpek, Artık Sıcak Yuvasında

Kaynak: DHA

İşkence gören köpek, artık sıcak yuvasındaİzmir'in Bergama ilçesinde, sahibi Mustafa H. tarafından aracına sığmadığı gerekçesiyle otomobilin arkasına iple bağlanıp kilometrelerce yolda sürüklenen köpeğe, yaşanan üzücü olaydan sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sahip çıktı. Sürüklenmeden dolayı oluşan yaraları tedavi edildi, bakımları yapıldı, sıcak yuvaya kavuştu. Bu arada Mustafa H. hakkında ise yasal ve idari işlemlerin devam ettiği açıklandı.Bergama ilçesi Kozak yolu üzerinde yaşanan olayda, kırsal mahallede oturan Mustafa H., sahibi olduğu köpeğini boğazından iple 35 KDC 14 plakalı otomobilinin arka tamponuna bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi. Bu korkunç işkence anlarına tanıklık eden arkadan gelen TIR sürücüsü de görüntüyü çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülerde vatandaşlar, olayın cezasız kalmaması için çağrıda bulundu.JANDARMA YAKALADIGörüntülerin çok sayıda sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Otomobilin sahibi olan Mustafa H. (Mustafa Haytaoğulları) gözaltına alındı. Savcılığa bilgi verildikten sonra hakkında '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'saygısızca araç kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Köpeğini aracına sığmadığı için bu yöntemle götürdüğünü söyleyen Mustafa H. serbest bırakıldı ancak hakkındaki yasal ve idari işlemlerin sürdüğü açıklandı.Bu arada köpekle ilgili de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ayrı bir çalışma yaptı. Müdürlük yetkilileri, köpeği sahibinin elinden aldı. Müdürlüğe ait barınağa götürdü, burada bakımları yapılan, sürüklenmeden dolayı yaraları tedavi edilen köpek, sıcak bir yuvaya kavuştu.