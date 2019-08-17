Haberler» 3. Sayfa» Haber

İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir-İstanbul otoyolunun Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

17.08.2019 21:56 İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
İzmir- İstanbul otoyolunun Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Manisa'nın Soma ilçesinde İzmir-İstanbul otoyolunda meydana geldi. İstanbul güzergahına giden G.A. idaresindeki 34 AT2019 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Feci kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü G.A. ile birlikte yolcu olarak bulunan C.A, Cihan Çeken ve Aylin Aheste hastaneye kaldırıldı. Savaştepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Cihan Çeken ve Aylin Aheste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavilerinin Soma İlçe Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

İstanbul, Manisa, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:57   Edremit'te kaza: 2 yaralı
21:57   Simav'da motosiklet kazası: 1 ölü
21:56   İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
21:42   Afgan cinayetine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı
21:40   Kazdağları'nda yıldırım ormanı yakıyordu
21:16   Ağaç tünelde fotoğraf isteği ölüm getirdi
20:54   Esad rejimi İdlib'i bombalamaya devam ediyor: 6 ölü