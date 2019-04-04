İzmir İtfaiye Erliğinden Belediye Başkanlığına

İzmir
'in Foça
ilçesinde belediye başkanı seçilen CHP
'li Fatih Gürbüz
, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Dairesi Başkanlığı bünyesinde 8 yıl boyunca görev yaptı. Foça'da itfaiye eri iken yüzlerce kişiyi alevlerden kurtaran, Gürbüz, şimdi de belediye başkanı aynı insanlara izlmet götürecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde 8 yıl boyunca itfaiye eri olarak Foça ilçesinde görev yapan Fatih Gürbüz, bir çok insanın hayatını kurtardı. İtfaiye eri olarak çalışırken sayısız hayata dokunan Fatih Gürbüz, yerel seçimde Foça Belediye Başkanı oldu. Belediye bünyesinde işe başlamadan önce taksicilik, esnaflık, pazarcılık, özel güvenlik gibi bir çok alanda çalıştığını söyleyen Gürbüz, profesyonel olarak futbolla uğraştığını da anlattı. İtfaiye olimpiyat takımıyla St. Petersburgh'ta yarıştığını söyleyen Gürbüz, 2004 yılından itibaren CHP'de siyaset yapmaya başladığını kaydetti. Evli ve bir çocuk babası olan Gürbüz, CHP'nin gençlik kollarında siyasete başladım. Ana kademede ilçe başkan yardımcılığı yaptım. Çıkmadık ağaç, asmadık afiş bırakmadık dedi. Görevi boyunca bir çok insanın hayatını kurtardığını vurgulayan Gürbüz, şimdi de belediye başkanı olarak halkın hayatına dokunacağını ifade etti. Gürbüz, İnsanların zor anlarında hep yanında olduk. Bundan sonra da bir belediye başkanı olarak halkımın yanında olacağım. Adaletli, hakkaniyetli, hoşgörülü, göz göze bakan, vatandaşların sorunlarını kendi sorunu gibi gören bir belediye başkanı olacağım. İstedikleri zaman bana ulaşabilecekler. Kapımız herkese açık dedi.
Foça, İzmir, İtfaiye, Güncel
Kaynak: DHA