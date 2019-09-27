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İzmir İtfaiyesi'nden başarılı yangın tatbikatı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, toplumu yangın ve doğal afetlere hazırlamak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında büyük çaplı bir tatbikat düzenledi.

27.09.2019 08:56İzmir İtfaiyesi'nden başarılı yangın tatbikatı

"İtfaiye Haftası" etkinlikleri çerçevesinde İzmir İtfaiyesi ve Türk Telekom İzmir Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yangın tatbikatı heyecan dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Birçok kişi itfaiyenin tatbikatını ve yangın söndürme çalışmalarını izledi.

Tatbikat gereği İzmir Alsancak'taki Türk Telekom hizmet binasında çıkan temsili yangına müdahale edildi. Binadan dumanlar yükselmesi üzerine içerdeki çalışanlar tahliye edilerek itfaiyeye haber verildi. Birkaç dakika içinde olay yerine ulaşan ekipler merdivenli itfaiye aracıyla binada mahsur kalan çalışanları kurtardı. AKS 110 ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Başarılı bir şekilde tamamlanan tatbikatın ardından İzmir İtfaiyesi uzmanları tarafından ev yangınlarına müdahale konusunda uygulamalı eğitim verildi.


İtfaiye, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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