İzmir İyi Partili Dervişoğlu'ndan Bukalemun Benzetmesi

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İyi Parti'nin Karşıyaka Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldırım'ın seçim ofisinin açılışına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İktidarlar değişir, belediye başkanları değişir ama değişmemesi icap eden şeyler var. Döneme göre fikrini değiştiren, döneme göre tavrını değiştiren, tarzını değiştiren, eğilip bükülen, bukalemun gibi renk değiştiren insanlardan olmaktansa, iyilerle beraber doğru bir yolculuğu sürdürmek, her zaman tercihimiz olmalı dedi.CHP ve İYİ Parti'nin, 31 Mart yerel seçimlerinde iş birliği yapmadığı ilçelerden biri olan Karşıyaka'da, İYİ Parti'den belediye başkan adayı gösterilen Mehmet Yıldırım'ın Bahriye Üçok Bulvarı'ndaki seçim ofisi açılışına katılan Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhur İttifakı'nı eleştirdi. Dervişoğlu, Sandıklar açılır, kapanır, bugün önümüze konulur, kaldırılır. Sonra bir daha gelir. İktidarlar değişir, belediye başkanları değişir ama değişmemesi icap eden şeyler var. Döneme göre fikrini değiştiren, döneme göre tavrını değiştiren, tarzını değiştiren, eğilip bükülen, bukalemun gibi renk değiştiren insanlardan olmaktansa, iyilerle beraber doğru bir yolculuğu sürdürmek, her zaman tercihimiz olmalı dedi. CHP ile Türkiye'nin bir çok kentinde seçim iş birliğine gittiklerini anımsatan Müsavat Dervişoğlu, Bu iş birliğinin neye sebep olduğunu, nasıl bir sinerji yarattığını, zihinlerinizde bir tartışın istiyorum. Eğer bu iş birliği olmasaydı, belki de bir çok il ve ilçede, toplumun bütün kesimleri, yenilmişlik hissiyatı ile karşı karşıya olacaklardı. Bir çok yerde 'Cumhur İttifakı' diye tanımlanan, bazı çevreler tarafından 'Cukka ittifakıdır' diye de anlatılan yapının, karşılarında şayet bir birliktelik söz konusu olmasa, seçimi garanti kazanacaklar türünden bir hissiyatı Türkiye'ye hakim kılmaya çalıştılar diye konuştu.'DİLİMİZİ BOZMAYACAĞIZ'Müsavat Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdüSeçmen oy kullanarak düzeni değiştiremeyecekse, başka şeyler düşünmeye başlıyor. Özellikle küçük yerleşim alanlarında, 'Ben hangi oyu verirsem vereyim, zaten kazanacak olan bellidir' diye farklı bir bakış açısı ile oy kullanma tercihini olumsuz bir biçimde şekillendiriyor. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, bu hissiyatın dağılmasına neden oldu. CHP ile İYİ Parti'nin bir çok yerde yaptığı ittifak, dışardan bakıldığında, demokratik yol ve yöntemlerle bu ceberut iktidarı yenileceği ve tepesi aşağı yuvarlanacağı hissiyatı yarattı. Gerçekleştirilen iş birliğinin yarattığı sinerjinin doğru bir biçimde anlatılması ve anlaşılması lazım. Yerel medyayı açıyorum, yine bir takım beyanlar, bir takım ifadeler. Siyasilerin birbirine İzmirlilerin kabul edemeyeceği türden kelamlar söylemesi. Bu iktidar iş başına geldiğinden beri siyasi hayatta söz konusu olan ne kadar olumsuzluk varsa, İzmir'e bulaştırmaya kalkıyor. Biri oradan 'Beka' diyor. Bu ülkede bir beka tehdidi varsa, sorumlusu 17 seneden beri bu ülkeyi yönetenlerdir. 15 seneden beri Aziz Kocaoğlu İzmir'i yönetiyor, hangi beka tehdidi söz konusu oldu 25 yıldan beri İstanbul ve Ankara'yı bu beylerin zihniyeti yönetiyor. Neler yapıkları herkesin malumu. Bunlar beka tehdidi oluşturmuyor da siz iyiler mi oluşturacaksınız Dilimizi bozmayacağız. Bunların yaptığı gibi dinimizi bozmayacağız. Bunların yaptığı gibi vatanın bölünmez bütünlüğü tehdit altına sürüklemeyeceğiz.