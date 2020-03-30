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İZMİR İzin almak isteyen vatandaşlar yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu

İzin almak isteyen vatandaşlar yüzlerce metrelik kuyruk oluşturduKORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuklarının seyahat izin kurullarının onayına bağlanmasının ardından, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, kuruldan izin almak isteyen vatandaşlar sosyal...

30.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:32
İzin almak isteyen vatandaşlar yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu
KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuklarının seyahat izin kurullarının onayına bağlanmasının ardından, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, kuruldan izin almak isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruklar oluşturdu.
Türkiye 'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası otobüslerle yolculuk, valilikler bünyesinde oluşturulan seyahat izin kurullarının onayına bağlandı. Geçen Cumartesi saat 17.00'de başlayan uygulama sonrasında, İzmir'den başka şehre gitmek isteyen vatandaşlar, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hizmet vermeye başlayan Seyahat İzin Kurulu'na başvurup izin belgesi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
BAZILARI SOSYAL MESAFE DİNLEMEDİ
Yanlarındaki bavullarla beraber sıraya giren yüzlerce vatandaş, izin belgesi alabilmek için başvuruda bulundu. Bazı vatandaşların maske ve eldiven takıp, diğer vatandaşlarla aralarına bir buçuk metrelik mesafe koyarak önlem almaya çalıştıkları görülürken, bazılarının da sosyal mesafeye uymadıkları gözlendi.
'ÇALIŞTIĞIM YER KAPANDI, MARDİN'E GİDECEĞİM'
Sıra bekleyen vatandaşlardan Bekir Kılınç, "Ben Muğla'da çalışıyordum, garsonluk yapıyordum. Hastalık yüzünden yasaklar olunca işler durdu ve her taraf kapandı. Biz de orada otobüs bulamayınca Muğla'dan buraya geldik. Mardin'e gideceğim. Allah tez zamanda bu sıkıntıyı aşmamızı, güneşli günlere kavuşmamızı nasip etsin" dedi. Bir diğer vatandaş Önder Onatça da, "Muş'a gideceğim, koronavrirüs nedeniyle gitmek zorundayım. İnşallah en kısa zamanda düzelir de biz de geri döneriz. 6 senedir İzmir'de çalışıyordum ama şimdi çalıştığım yer kapandığı için gitmek zorunda kaldım" dedi.
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İZMİR İzin almak isteyen vatandaşlar yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, İzmir, Güncel

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İZMİR İzin almak isteyen vatandaşlar yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu
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