İzmir İzmirli Teyzeler Ördükleriyle Yürekleri Isıtıyor

İzmirli teyzeler ördükleriyle yürekleri ısıtıyorİZMİR'de yaşayan ve sosyal medyadaki örgü gruplarından tanışan 50- 65 yaş aralığındaki 35 gönüllü kadının yer aldığı 'İzmirli Teyzeler' grubu, ördükleri süveter, çorap, eldiven ve bereleri Kars Adıyaman ve Balıkesir 'in kırsal mahallelerindeki köy okullarındaki öğrencilere gönderiyor. Bugüne kadar 1200 çocuğun elini, başını, ayağını ve sırtını ısıtan teyzeler, öğrencilerin sıcaklığını, kendilerine gönderilen duygu yüklü teşekkür mektuplarında hissediyor.Yolları 1.5 sene önce kesişen 'İzmirli Teyzeler' grubu, hobi olarak başladıkları örgü örme işini ilerleterek soğuk kış günlerinde çocukların yüreğini ısıtmaya başladı. Sosyal medyadaki örgü gruplarında tanıştıktan sonra aynı semtlerde oturduklarını fark eden 50- 65 yaş aralığındaki kadınlar, ördükleriyle köy okullarındaki çocukların üşümelerini önlüyor. Haftanın belli günleri sırayla evlerinde toplanarak örgü ören daha sonra ördükleri süveter, çorap, eldiven, bereleri, yanına balonlar ve renkli şekerlerle kutuya koyarak Kars, Iğdır, Diyarbakır, Batman, Burdur, Trabzon, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Balıkesir'in kırsal mahallerindeki köy okullarına gönderen İzmirli Teyzeler, adeta mutluluğu kutuluyor.Grup üyelerinden Mukaddes Çevik, "Kız çocukları için pembe, erkek çocuklar için mavi paketler hazırlıyor ve içine küçük balonlar, şekerler yerleştiriyoruz. Böylece her çocuk kendisini özel hissediyor. Bunların dağıtımını köy okullarında görev yapan öğretmenlerimiz gerçekleştiriyor" dedi. Örgü örmeyen ama yün bağışıyla kendilerine katkıda bulunan gönüllülerin de olduğunu dile getiren Çevik, "Yalnızca kadınlar değil erkekler de bize yün, eldiven, çorap alıyor. Böyle destekler bizim için önemli. Tamamen gönüllülük esas. Ekim ayından bu yana 1200 çocuğa ulaştık. Şubatın sonuna kadar gönderimler devam edecek. Daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bazı okullara süs ve oyuncaklar alıp bayram hediyesi yapacağız" diye konuştu.DEPRESYONDAN ÖREREK ÇIKTI'İzmirli Teyzeler' grubunu evinde misafir eden Sevgi Vural ise onlarla tanışma hikayesini şöyle anlattı:"Ben bir bunalım geçiriyordum. Evladımı kaybettim. Askerden geldikten sonra kalp krizi geçirdi. Arka arkaya annemi ve kız kardeşimi kaybedince bir depresyon geçirdim. Kendimi eve kapatmıştım. Geçen yıl bebekler için battaniye örmeye başladım. Atkı ya da bere örüp bağış yapmaya karar verdim. Daha sonra bu grup ile tanıştım. İyi ki de tanımışım, onlar beni hayata döndürdü. Biz İzmirli Teyzeler olarak öncü olmak istedik. Bot ve montlar da alıp çocuklarımızı ısıtmak istiyoruz. Yeter ki onlar okuyup vatana millete hayırlı evlatlar olsunlar."TEŞEKKÜR MEKTUPLARI GELİYOREvinde çok sayıda yün bulunduğunu ve onları değerlendirmek için bu gruba dahil olduğunu söyleyen Fatma Oral, "Evimde bir baza dolusu yün vardı. Onlar bitene kadar devam ederim diye düşünüyordum. Bugün 3 bazamın da altı yün dolu" dedi. İlk gönderdikleri çocuklardan bir yıl önce kendilerine teşekkür mektubu geldiğini anlatan Oral, "Bu mektuplar o kadar içe dokunan mektuplar ki birini çerçeveletip evimin duvarına astım. O mektup yaptığım güzel şeyi bana hatırlatıyor. Biz çok iyi birşey yapıyoruz. Bizlerin yüreği iyilikten geçiyor. İzmirli Teyzeler ordusu olmayı ümit ediyorum. Yüzlerce, binlerce çocuğun yüreklerini ısıtacağız" diye konuştu.DUYGU YÜKLÜ MEKTUPİzmirli Teyzeler, elini başını, ayağını ve sırtını ısıttıkları çocuklardan gelen mektuplarla yüreklerini ısıtıyor. Ağrı 'nın Taşlıçay ilçesinden bir öğrenci mektubunda özetle şöyle diyor:"Sevgili Teyzeceğim, sizi göremedim ama size çok teşekkür ederim. Ben de büyüyüp ülkeme katkı sağlayacağım. Bizim için zahmet etmişsiniz her giydiğimde sizi hatırlayacağım. 23 Nisan'da da bizi çok mutlu ediyorsunuz. Hepinizin ellerinden öpüyoruz. Özenle paketleyip gönderdiğiniz hırkalar bizi ısıtıyor. sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz."