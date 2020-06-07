İZMİR İzmirliler Ilıca Plajı'nı doldurdu

İzmirliler Ilıca Plajı'nı doldurduKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ikinci gününde güzel havanın tadını çıkarmak isteyen İzmirliler Çeşme'de de denize girdi.

07.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:34
İzmirliler Ilıca Plajı'nı doldurdu
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ikinci gününde güzel havanın tadını çıkarmak isteyen İzmirliler Çeşme'de de denize girdi.
Çeşme'deki Ilıca Plajı'na gelen vatandaşlar, sıcak havanın ve denizin keyfini çıkardı. Sahilde, bazı vatandaşlar sosyal mesafeyi koruma amaçlı yapılan localarda oturup, vakit geçirdi. Belediye ve polis ekipleri ise sık sık devriye atarak, sosyal mesafe denetiminde bulundu. Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar yükseldiği ilçede bazı vatandaşlar da su sporlarıyla eğlenirken, bazı vatandaşlar da plaja şemsiyelerini kurarak çocuklarıyla oyunlar oynadı. Ancak plajda oturan vatandaşların birçoğunun maske kullanmaması dikkat çekti. İZMİR İzmirliler Ilıca Plajı’nı doldurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Çeşme, Ilıca, Güncel, Haber

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