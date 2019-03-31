İzmir Kabine Çocuğuyla Girmek İstedi

İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde, oy kullanma kabinine çocuğuyla birlikte girmek isteyen kişi, sandık başkanıyla tartıştı.
Yamanlar Mahallesi Petkim Latife Hanım
İlkokulu'ndaki 2320 numaralı sandıkta oy kullanacak olan bir erkek seçmen, oy kullanma kabinine çocuğuyla birlikte girmek isteyince, kadın sandık başkanının uyarısıyla karşılaştı. Sandık başkanıyla seçmen arasında yaşanan sözlü tartışma, seçmenin salondan uzaklaştırılmasıyla son buldu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Bayraklı, İzmir, Güncel
Kaynak: DHA