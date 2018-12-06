İzmir Kaçak Elektrik Kontrolünde Kalp Krizi Geçirerek Ölen Kadın Toprağa Verildi

İzmir
'de, kaçak elektrik kullanılıp kullanılmadığına dair kontrol amacıyla evlerine gelen şirket ekiplerinin incelemeleri sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan 71 yaşındaki Sebahat Orçin toprağa verildi. Roman halkın yaşadığı mahalle sakinleri, çifte standarda maruz kaldıklarını iddia etti.
Roman vatandaşların yaşadığı Konak
ilçesinin Ege
Mahallesi'nde, dün polis ekiplerinin de katılımıyla, kaçak elektrik kullananlarını tespit etmek için çalışma yapıldı. Mahalleye gelen enerji şirketi ekipleri, 15172 Sokak'ta numara 44H'de oturan 3'ü kız 6 çocuk sahibi Sebahat Orçin'in dairesine gitti. Orçin, şirket görevlilerinin evdeki incelemeleri sırasında fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Sebahat Orçin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Orçin'in kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Orçin için bugün mahallede cenaze töreni düzenlendi. Öğlen kılınan cenaze namazına meclise giren ilk Roman milletvekili CHP
'li Özcan Purcu, merhumun oğulları Yaşar
Orçin ve Serdar Orçin
, yakınları ile mahalle sakinleri katıldı. Kahramanlar Kuruçay
Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Sebahat Orçin, Pınarbaşı'ndaki kabristanlıkta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılanlar merhuma başsağlığı dileklerini iletti.
MAHALLELİDEN ÇİFTE STANDART TEPKİSİ
Öte yandan mahalle sakinleri, Romanların yoğun olarak yaşadığı yerleşimde çifte standarda maruz kaldıklarını öne sürdü. Kaçak elektrik tespiti için polis ekiplerince gelinmesini eleştirildi. Mahalle halkı, cenazeye katılan CHP'li Purçu'ya yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Merhumun yakın komşularından Polat Cansıkan, Sebahat Orçin'in kendisini torunu gibi sevdiğini belirterek, herhangi bir elektrik borcunun ya da kaçak elektrik kullanımının söz konusu olmadığını
ileri sürdü.
İzmir
06 Aralık 2018 Perşembe 19:14