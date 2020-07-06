İzmir Kaçak içki içtiği öne sürülen kişi yoğun bakıma alındı

Kaçak içki içtiği öne sürülen kişi yoğun bakıma alındıHalil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kabağlar ilçesinde, kaçak içki içtiği ileri sürülen Mehmet P. (41), evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

06.07.2020 02:54 | Son Güncelleme: 06.07.2020 03:27
Kaçak içki içtiği öne sürülen kişi yoğun bakıma alındı
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kabağlar ilçesinde, kaçak içki içtiği ileri sürülen Mehmet P. (41), evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesine alınan Mehmet P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Evinde içki içen Mehmet P., bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Mehmet P.'yi gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet P.'yi alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Mehmet P., daha sonra kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mehmet P.'nin yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, kaçak içki içtiği öne sürülen Mehmet P.'nin dairesinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İzmir Kaçak içki içtiği öne sürülen kişi yoğun bakıma alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: DHA, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››İzmir Kaçak içki içtiği öne sürülen kişi yoğun bakıma alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:45: Son dakika haberi... Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 480 bine yaklaştı - Haber 03:43: Libya Yüksek Devlet Konseyi, Vatiyye saldırısını kınadı - Haber 03:29: Sudan'daki AB delegasyonundan Hartum'un "terörü destekleyenler listesi"nden çıkarılması için destek - Haber 03:22: Nişan dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Haber 03:18: FLAŞ - Haber 23:10: Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti - Haber 21:31: Bakan Koca, sosyal mesafeli halay fotoğrafını "Çankırı'dan örnek geldi" notuyla paylaştı - Haber 15:11: Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım - Ekonomi