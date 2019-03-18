İzmir Kadifekale Şehitliği'nde 18 Mart töreni

Kaynak: DHA

İzmir Kadifekale Şehitliği'nde 18 Mart töreniİzmir Kadifekale Şehitliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Vali Erol Ayyıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte şehit mezarlarına karanfil bırakan ve şehit aileleriyle yakından ilgilenen Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Afrin şehidi Uğur Palancı'nın mezarı başında silah arkadaşının okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyip, dua etti. Şehit aileleri de mezarların başında ilk günkü acıyı hissetti.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde, İzmir Kadifekale Şehitliği'nde tören düzenlendi. Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra törende AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel ve Kani Beko da hazır bulundu. Anıta çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunarak, şehitler için saygı atışı yapıldı.Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru, şehitliğin, dünyada alınabilecek en büyük unvan olduğunu belirterek, Şehitlik olmadan vatan olmaz. Vatan bir toprak parçasıdır ama her toprak parçası vatan değildir. Vatan, şehitlerin uğruna kan akıttıkları toprak parçasıdır dedi.Şehitlik Anı Defteri'ni imzalayan Vali Ayyıldız ise şunları yazdı'Bize bırakılan bu mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurumuzu her daim canlı tutacak ve yücelteceğiz. Bizlere miras bırakılan vatan topraklarının her karışı için canımızı feda etmekten, kanlarımızı aziz Türk milletinin istiklali ve istikbali için akıtmaktan bir an bile geri durmayacağımızı açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilelebet payidar olması için yüce milletin her bir ferdi olarak üzerimize düşeni yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğimize söz veriyoruz.'Törene katılan öğrencilerden İrem Demirel 'Bir Memet daha' ve Safa Öztürk 'Çanakkale şehitlerine' adlı şiirleri okudu, şehitler için dua edildi. Bu anlar, işitme engelliler için işaret diline çevrildi.SİLAH ARKADAŞLARI UNUTMADITörenden sonra ise İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve şehit aileleriyle yakından ilgilendi. Ailelerin acılarına ortak olan Ege Ordu Komutanı Orgeneral Recep, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın mezarına gitti. Burada Palancı'nın Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı'ndaki silah arkadaşlarından birisinin okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyen Orgeneral Recep, dua edip, şehidin babası emekli polis İhsan Palancı, annesi Yasemin Palancı ve kardeşinin acısına ortak oldu. Orgeneral Abdullah Recep, yine Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın annesi Fatma Akdoğan'ın elini öperek, bir süre sohbet etti. Acılı aileler ise şehitlerine koşarken, mezarların başında ilk günkü acıyı hissetti.