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İZMİR Kadınlardan ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Kadınlardan ihtiyaç sahiplerine yardım eliİZMİR'in Foça ilçesindeki Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kadın çalışanları, ihtiyaç sahibi 355 aileye pandemi süresince gıda ve hijyen malzemesi yardımı yaptı.

09.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:53
Kadınlardan ihtiyaç sahiplerine yardım eli
İZMİR'in Foça ilçesindeki Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kadın çalışanları, ihtiyaç sahibi 355 aileye pandemi süresince gıda ve hijyen malzemesi yardımı yaptı.
Foça Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarından İclal Koçdar, Şafak Kalelioğlu Uçucu, Duygu Közner ve Gülhan Dilsis ihtiyaçların tespitinden teminine, temininden teslimine kadar tüm süreçlerde aktif görev alıyor. Vakfın amaç ve görevleri doğrultusunda devletin şefkatli elini vatandaşa ulaştıran kadın çalışanlar, gıda kolileri ve ihtiyaç malzemelerini evlere kadar götürüp ihtiyaç sahibi ailelere kendi elleriyle teslim ediyor. Dağıtım sırasında zaman zaman mahalle muhtarları, polis ve jandarma ekiplerinin de kendilerine destek verdiğini söyleyen Müdür Vekili Şafak Kalelioğlu, 355 aileye hazırlanan gıda kolisi ve hijyen malzeme yardımlarını ulaştırdıklarını belirtti. Bir vatandaş tarafından bağışlanan yumurta kolilerini de ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini kaydeden Kalelioğlu, koronavirüs kısıtlamalarından doğan ihtiyaçların yanında Ramazan ayı nedeniyle vatandaşlara ayrıca destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Şafak Kalelioğlu Uçucu "Vakfımıza başvuran ve mütevelli heyeti tarafından uygun olduğu düşünülen ailelere pandemi süresince koli, gıda ve hijyen malzemesi yardımı yaptık. Bugüne kadar toplam 355 haneye adrese teslim olarak koli dağıtımını gerçekleştirdik. Yine gazilerimize Ramazan münasebetiyle koli yardımımız devam etmektedir. Foça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de çalışıyoruz. 23 Nisan'da, 23 Nisan doğumlu çocuklarımızın ve yaşlılarımızın doğum günlerini kutladık. Sokaklarda valilik genelgesi kapsamında çocuk şarkıları çalarak, bütün çocuklarımızın bayramlarını kutladık. Kaymakam beyimizin hediyelerini kendilerine takdim ettik. Önümüzde Anneler Günü var. Anneler Günü'nde de bu tarz etkinliklerimiz olacak" dedi.
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İZMİR Kadınlardan ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Kaynak: DHA

Etiketler: Kaymakamlık, Foça, Güncel, Haber

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