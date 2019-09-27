İzmir Kahve Festivali için geri sayım başladı!

Festival Programında ; kahvenin son trendhaberleri, son keşifler,Türkiye'nin en iyi baristaları ile uygulamalı eğitimler, kahve kavurma kursları , özel kahve tadım etkinleri yer alırken, günlük hayatta kahvenin insan vücudundaki etkilerini konu alanspordan sağlığa bir çok konuya değiniliyor.
Festivalde Konser programı ise dolu dolu ;
11 Ekim:
• Ersin Show - Mc
• Dj Emre Serin
• Sinestezi (19.00)
• Dj Serdee - Rnb Party
• Norm Ender (21.30)
12 Ekim:
• Ersin Show
• Mc Dj Emre Serin
• Sonraki İstasyon (18.00)
• Başıbozuk (19.30)
• Yüksek Sadakat (21.30)
13 Ekim:
• Ersin Show
• Dj Emre Serin
• Melike Erbey
• Hakan Doğanay %100 Türkçe Dj Performance
• Biraders (19.30)
• Can Bonomo (21.30)