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İzmir Kahve Festivali için geri sayım başladı!

Bu yıl 4. kez kapılarını kahve severlere açacak olan İzmir Kahve Festivali için geri sayım başladı. İzmir'in ilk özel konsept festivali bu yıl uzay temasını işliyor ve maskotu Kaşif Keçi ile eğlenceyi uzaya çıkarmayı planlıyor . Workshop programı ve konser programı açıklanan festival kahve severlerin beğenisini şimdiden kazandı!

27.09.2019 14:07

Festival Programında ; kahvenin son trendhaberleri, son keşifler,Türkiye'nin en iyi baristaları ile uygulamalı eğitimler, kahve kavurma kursları , özel kahve tadım etkinleri yer alırken, günlük hayatta kahvenin insan vücudundaki etkilerini konu alanspordan sağlığa bir çok konuya değiniliyor.

Festivalde Konser programı ise dolu dolu ;

11 Ekim:

• Ersin Show - Mc

• Dj Emre Serin

• Sinestezi (19.00)

• Dj Serdee - Rnb Party

• Norm Ender (21.30)

12 Ekim:

• Ersin Show

• Mc Dj Emre Serin

• Sonraki İstasyon (18.00)

• Başıbozuk (19.30)

• Yüksek Sadakat (21.30)

13 Ekim:

• Ersin Show

• Dj Emre Serin

• Melike Erbey

• Hakan Doğanay %100 Türkçe Dj Performance

• Biraders (19.30)

• Can Bonomo (21.30)

İzmir Kahve Festivali için geri sayım başladı!

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