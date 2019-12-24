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İzmir kahveciden örnek kan bağışı kampanyası

Kahveciden örnek kan bağışı kampanyasıİZMİR'in Ödemiş ilçesinde kahve işleten Mehmet Çetin Birgili (51), düzenlediği 11 kan bağışı kampanyası ile toplam 800 kişinin kan bağışı yapmasını sağladı.

24.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:49
Kahveciden örnek kan bağışı kampanyası
İZMİR'in ilçesinde kahve işleten Mehmet Çetin Birgili (51), düzenlediği 11 kan bağışı kampanyası ile toplam 800 kişinin kan bağışı yapmasını sağladı.
Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Çetin Birgili, kan bağışına dikkat çekmek amacıyla 3 Eylül Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan kahvesinde, son 3 yıldır farklı zamanlarda kan bağışı kampanyası düzenliyor. Çetin, bugüne kadar 11 kez gerçekleştirdiği kampanyalarla 800 kişinin kan bağışında bulunmasını sağladı.
Kan bağışının önemini bir süre önce kanserden kaybettiği annesinin tedavi sürecinde fark ettiğini anlatan Birgili, Anneme hastalığı nedeniyle kan gerekti. Kanı bulmakta zorluk çektik ama sonunda Kızılay'dan temin ettik. İşte o zaman kanın ne kadar değerli olduğunu çok iyi anladım. 3 yıldır müşterilerimi, kendi sosyal medya hesabım üzerinden kan vermeye davet ediyorum. Bugüne kadar 800 kişinin kan bağışında bulunmasını sağladığım için mutlu ve huzurluyum dedi. Kan vermenin kutsal bir görev olduğunu belirten Birgili, Kan hayat kurtarır. Bu nedenle toplumda kan bağışı konusunda duyarlılığın artmasını bekliyorum. Benim bu konuda hedefim, 10 bin kişinin kan bağışı yamasını sağlamak. Bağışta bulunanlardan o gün kahvemde para almıyorum. Hatta çeşitli hediyeler veriyorum diye konuştu. Kızılay Kan Bankası Müdürü Osman Cengiz de Birgili'yi örnek davranışı nedeniyle kutlayıp, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.
İzmir kahveciden örnek kan bağışı kampanyası

Ordu Caddesi, Ödemiş, Güncel

Kaynak: DHA


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