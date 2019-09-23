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İzmir kaldırıma çarpan otomobil takla attı, anne-baba-kız yaralandı

Kaldırıma çarpan otomobil takla attı, anne-baba-kız yaralandıİZMİR'in Konak ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak takla attı.

23.09.2019 02:33
Kaldırıma çarpan otomobil takla attı, anne-baba-kız yaralandı
İZMİR'in Konak ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kazada, anne-baba ile kızları yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Yeşildere Caddesi Eşrefpaşa yol ayrımı yakınında meydana geldi. Sinan Yaşar (45) yönetimindeki 35 DY 257 plakalı otomobil, Eşrefpaşa yol ayrımında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Zeynep Yaşar (37) ve kızları Sueda Yaşar (9) 110 AKS ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir kaldırıma çarpan otomobil takla attı, anne-baba-kız yaralandı

İzmir, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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