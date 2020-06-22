İZMİR Kaldırımda yayanın önüne beton parçası düştüğü an kamerada

Kaldırımda yayanın önüne beton parçası düştüğü an kamerada (2)DAHA ÖNCE DE PARÇALAR DÜŞMÜŞİzmir'in Karabağlar ilçesinde, kaldırımda yürüyen yaya, yakınına düşen beton parçası nedeniyle yaralanmaktan son anda kurtuldu.

22.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:55
Kaldırımda yayanın önüne beton parçası düştüğü an kamerada (2)
DAHA ÖNCE DE PARÇALAR DÜŞMÜŞ
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kaldırımda yürüyen yaya, yakınına düşen beton parçası nedeniyle yaralanmaktan son anda kurtuldu. Esnaftan sıkma meyve suyu satan Yusuf Çolak (56), vatandaşın son anda kurtulduğunu, olayın ucuz atlatıldığını kaydetti. Kaya parçasının düştüğü apartmanın zemininde giyim mağazası işleten evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Yavuz (44), apartmanın 3. kat balkonundan Kaya'nın düştüğünü belirtip, neyse ki yaralanmanın yaşanmadığını ifade etti. Bu sabah da tekrar kaya parçalarının düştüğünü söyleyen Yavuz, konuyu apartman yönetimine ilettiğini önlem alınmasını istediğini belirtti. Apartman sakini evli ve 3 çocuk babası Mustafa Çil (70), daha önce de apartmandan kaya parçalarını yola düştüğünü ifade edip, yöneticinin sorunu gidermek için çalışma yapılacağını söylediğini kaydetti. İZMİR Kaldırımda yayanın önüne beton parçası düştüğü an kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Yusuf Çolak, Karabağlar, İzmir, Güncel, Haber

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