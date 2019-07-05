05.07.2019 18:07
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İZMİR Kalpazanlara operasyon

Kalpazanlara operasyonİzmir merkezli üç ilde yapılan sahte para operasyonlarında, bir bölümü banyo kapısının pervazının altındaki boşluğa saklanmış olan 65 bin 400 TL sahte para ele geçirildi.

Kalpazanlara operasyon
İzmir merkezli üç ilde yapılan sahte para operasyonlarında, bir bölümü banyo kapısının pervazının altındaki boşluğa saklanmış olan 65 bin 400 TL sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili 15 kişi tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, İzmir, İstanbul ve Manisa'daki 34 adrese, kalpazanlara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda yapılan 65 bin 400 TL sahte para ele geçirildi. İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir evde yapılan aramalarda, banyo kapısının pervazıyla duvarı arasındaki boşlukta, 200 adet 100 TL'ye rastlandı. Sahte paraların, İstanbul'da yaşayan ve Hacı lakabıyla tanınan M.Z.N.'den alınarak, İzmir'e getirildiği belirlendi. Baskınlarda, hakkında çeşitli suçlardan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z.N'in de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. 14 kişi emniyette ifadelerinin alınması sonrasında serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen ve aralarında M.Z.N.'in de bulunduğu 15 kişi tutuklandı. İZMİR Kalpazanlara operasyon
Kaynak: DHA
İstanbul, İzmir, Güncel

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