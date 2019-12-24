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İzmir kanatlı hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü

Kanatlı hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşüİZMİR'in Kiraz ilçesinde, jandarma ekiplerinin 'Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneği'ne yaptığı operasyonda dövüştürüldükleri belirlenen 3'ü yaralı olmak üzere 8 Hint Horozu, 1 tavuk ele geçirildi.

24.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:46
Kanatlı hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü
İZMİR'in Kiraz ilçesinde, jandarma ekiplerinin 'Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneği'ne yaptığı operasyonda dövüştürüldükleri belirlenen 3'ü yaralı olmak üzere 8 Hint Horozu, 1 tavuk ele geçirildi.
İl Komutanlığı ekipleri, 'Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneği'nde horoz dövüştürülüp bahis oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese yapılan operasyonda, 3'ü yaralı 8 Hint Horozu, 1 tavuk ile horozların tırnaklarını kesmek için zımparalar, horozların tedavisinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.S. ve A.S. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 9 kişiye idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen hayvanlar ise ilçe tarım ekiplerine teslim edildi.
İzmir kanatlı hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü

Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA


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